Sesc Vila Mariana recebe Eduardo Fukushima para Residência, Espetáculos e Aulas Abertas

De setembro a dezembro, o Sesc Vila Mariana recebe o projeto Ateliê Eduardo Fukushima para uma série de atividades e apresentações, em que o bailarino, coreógrafo e pesquisador compartilhará com o público os frutos de seu trabalho com dança contemporânea e práticas corporais. Na programação, os solos Entre Contenções, Como Superar o Grande Cansaço?, Homem Torto e sua nova obra, Título em Suspensão – Solo. Haverá também aulas abertas de tai chi dowing e seita-ho e uma Residência em Dança.

Residência:

De 13 de setembro a 8 de dezembro, Fukushima coordena uma Residência em Dança para dar continuidade em seus estudos de direção e composição coreográfica em grupo. Os encontros acontecerão de terça a quinta, entre 16h e 21h.

A residência que Eduardo Fukushima coordenará no Sesc Vila Mariana, será voltada para dançarinos, performers e estudantes das artes do corpo. Durante esse processo, os participantes serão introduzidos às práticas corporais orientais do movimento, sobretudo às técnicas de tai chi dowing e seitai-ho. A partir desse estudo do movimento, o bailarino e coreógrafo também ajudará os participantes a desenvolver improvisações para criação em dança. Ao final do processo de residência, o resultado do trabalho realizado entre Eduardo Fukushima e os residentes será apresentado em formato de work in progress (trabalho em processo), nos dias 9,10 e 11 de dezembro, às 20h, na Sala Corpo e Artes.

Para inscrever-se, os interessados deverão enviar carta de interesse, currículo e foto para cursoartescenicas@vilamariana. sescsp.org.br até 3/9. Os nomes dos selecionados serão divulgados no dia 9/9 e terão até o dia 13/9 para confirmar a inscrição, na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana.

Espetáculos:

Durante seu período de residência no Sesc Vila Mariana, Eduardo Fukushima também apresentará ao público os seus solos: Entre Contenções (2008), Como Superar o Grande Cansaço? (2010), Homem Torto (2013/2014) e Título em Suspensão – Solo.

No dia 29 de setembro, 29/9, quinta-feira, Eduardo Fukushima apresenta um espetáculo composto de dois de seus solos, Entre Contenções e Como Superar o Grande Cansaço?. Entre Contenções (2008), uma peça curta que tem foco no movimento como possibilidades de comunicação, um corpo que explora a dificuldade verbal de comunicação e a incerteza por meio do movimento. Este solo foi desenvolvido no projeto “Dez Solos e Reverberações”, de Key Zetta e Cia., em 2008 e premiado pelo Proac Circulação 2009 através do Coletivo de solos no projeto “Solos e Reverberações”. Completa o programa do espetáculo o solo Como Superar o Grande Cansaço? (2010), em que a partir de sensações niilistas e de um corpo no chão, surge a pergunta: como superar o grande cansaço? Sem pretensões de respostas, a pergunta é desenvolvida em linguagem corporal. Este solo conta com a composição musical de Felipe Ribeiro e foi premiado com a bolsa de pesquisa em dança contemporânea Rumos Dança Itaú Cultural 2009/2010 e Difusão Rumos-Dança Itaú Cultural 2010/2011/2012.

Também será apresentado seu solo mais conhecido, Homem Torto, no dia 20 de outubro, quinta-feira. Esta dança foi criada especificamente para uma sala de jantar de um ex-monastério renascentista na Fondazione Giorgio Cini em Veneza na Itália em 2013 e recriado em 2014 para ser apresentado em espaços alternativos. Homem Torto é desconfortável em si, uma dança não simétrica que sugere um corpo frágil, mas com vigor. Essa pesquisa realiza no contexto do prêmio Rolex Mentor & Protégé Arts Initiative 2012/2013. Foi também contemplada pelo Prêmio Denilton Gomes 2014 da Cooperativa Paulista de Dança, na categoria “composição de movimento”.

Por fim, Eduardo Fukushima apresentará seu mais novo solo no dia 24 de novembro, quinta-feira, “Título em Suspensão – Solo”, este ainda em formato de work in progress (trabalho em processo), é um estudo do céu, dos movimentos das nuvens, uma meditação em movimento. Pode sugerir uma luta sutil, uma guerra solitária, uma dança que investe em forças, noções de tempo e vibrações opostas das que regem nossos dias.

As apresentações acontecerão às 20h, Sala Corpo & Artes, localizada no 6º andar da Torre B do Sesc Vila Mariana.

Aulas Abertas:

Complementa a programação destes três meses de atividades com Eduardo Fukushima uma série de aulas abertas, que acontecerão às quartas-feiras (exceto nos feriados de 12/10 e 2/11), das 17h às 18h30 em diversos espaços da Unidade. Nesses encontros, ele mostrará aos participantes as práticas corporais orientais do movimento, sobretudo as técnicas de tai chi dowing e seita-ho. Para participar, não será necessária inscrição.

Eduardo Fukushima se formou em dança na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e realiza pesquisas de solo em dança contemporânea desde 2007. Começou a dançar profissionalmente com Key Sawao e Ricardo Iazzetta em 2005, e já trabalhou também com nomes como Ângelo Madureira, Ana Catarina Vieira e Célia Gouvêa. Beatriz Sano (assistente técnica) é formada em Bacharelado e Licenciatura em Dança pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e integra a Key Zetta e Cia. desde 2010, que tem como diretores Key Sawao e Ricardo Iazzetta. Estudou no Japão seitai-ho com Masanori Sasaki e teatro noh com Osamu Kobayakawa – Tenssenkai.

Serviço:

ATELIÊ EDUARDO FUKUSHIMA

Residência em Dança

Com Eduardo Fukushima

De 13 de setembro a 8 de dezembro

Terças e quartas, das 17h às 21h; quintas, das 16h às 20h

(exceto nos dias 29/9, 12 e 20/10 e 24/11)

Local: Sala Corpo & Artes – 6º andar – Torre B

Não recomendado para menores de 16 anos

30 vagas

Envio de carta de interesse, currículo e foto até 3/9 para:

cursoartescenicas@vilamariana. sescsp.org.br

Dia 9/9: divulgação dos selecionados.

De 9 a 13/9: inscrições dos selecionados na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana.

Inscrições : R$ 180,00 (inteira) l R$ 90,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 54,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Espetáculos

Entre Contenções + Como Superar o Grande Cansaço?

Com Eduardo Fukushima

Dia 29 de setembro, quinta-feira, às 20h

Local: Sala Corpo & Artes – 6º andar – Torre B (capacidade: 120 lugares)

Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Venda de ingresso online a partir de 20/09, às 16h, e nas bilheterias a partir de 21/09, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Homem Torto

Com Eduardo Fukushima

Dia 20 de outubro, quinta-feira, às 20h

Local: Sala Corpo & Artes – 6º andar – Torre B (capacidade: 120 lugares)

Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Venda de ingresso online a partir de 11/10, às 16h, e nas bilheterias a partir de 12/10, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Título em Suspensão – Solo

Com Eduardo Fukushima

Dia 24 de novembro, quinta-feira, às 20h

Local: Sala Corpo & Artes – 6º andar – Torre B (capacidade: 120 lugares)

Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Venda de ingresso online a partir de 15/11, às 16h, e nas bilheterias a partir de 16/11, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingressos : R$ 20,00 (inteira) l R$ 10,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 6,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Aula aberta

Tai Chi Dowing e Seitai-ho

Com Eduardo Fukushima

De 14 de setembro a 7 de dezembro, quartas, das 17h às 18h30 ( exceto feriados de 12/10 e 2/11)

Locais: Sala Corpo & Artes, Solarium e Praça de Eventos

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis | Não há necessidade de inscrição

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

