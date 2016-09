Delator diz que ex-presidente Lula integrou esquema

O ex-líder do PT no Senado Delcídio Amaral afirmou anteontem à força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha participação direta no esquema de loteamento político das diretorias da Petrobras, entre partidos da base aliada, em especial o PMDB.

Delator da Lava Jato desde fevereiro, em seu depoimento, o senador cassado detalhou como a Petrobras teria sido usada por Lula para garantir a governabilidade e a reeleição. Delcídio citou o suposto uso da estatal, depois do escândalo do mensalão, em 2005, para obter maioria no Congresso, com apoio do PMDB, segundo apurou a reportagem.

Preso em novembro de 2015 e colocado em prisão domiciliar em fevereiro, Delcídio prestou novo depoimento nos procedimentos preparatórios de denúncias contra Lula, que é investigado pela Procuradoria por receber como “benesses” das empreiteiras do cartel que atuava na Petrobrás.

A defesa do ex-presidente Lula nega que ele tenha qualquer participação com o esquema de cartel e corrupção na Petrobrás e que Cerveró mente. Os advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin questionam a competência das autoridades, em Curitiba, de investigarem o ex-presidente.