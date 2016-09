CLIMA| Áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva no Estado

O tempo deve ficar nublado por boa parte do dia.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê pancadas de chuvas e trovoadas em Mato Grosso do Sul no fim de semana. O sistema de baixa pressão atmosférica deve formar frente fria entre os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Sul de São Paulo, que unido a áreas de instabilidade devem provocar as pancadas de chuva. O tempo deve ficar nublado em boa parte do dia.

No estado, a temperatura deve variar entre 10º e 27º neste sábado (03). Em Campo Grande a mínima deve ser 14º e 24º; no centro-norte a mínima deve ser de 14º e a máxima de 28º; na região leste a temperatura deve variar entre 13º e 28º; no Pantanal mínima de 14º e máxima de 24º, enquanto que na região sul a mínima deve ser de 10º e a máxima não deve passar de 22º.