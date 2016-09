Grupo Gay da Bahia divulga programação da V Semana da Diversidade LGBT

Entre os dias 4 e 11 de setembro, o Grupo Gay da Bahia (GGB) promove a V Semana da Diversidade LGBT, que culminará na 15ª Parada LGBT da Bahia, que neste ano tem como tema “Viver sem violência é direito de travestis e pessoas trans”.



Exposições, debate, torneio de futebol, shows musicais, literatura e espetáculo teatral fazem parte da programação.



Além do GGB, a realização da V Semana da Diversidade LGBT é do Grupo Quimbanda Dudu, com apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Secretaria de Turismo e Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), site Dois Terços, site Me Salte, Laboratório Sabin, rádio Itapoan FM, grupo Mães pela Diversidade e Clube 11.



Confira a relação completa dos eventos:



Domingo, 4 de setembro

§ 3ª Paradinha LGBT do Tororó



Horário: Das 11h às 20h30

Local: Bairro do Tororó



O evento tem como objetivo promover a cidadania LGBT nos bairros de Salvador, partindo do ponto de vista que o bairro deve ser um território de liberdade e fortalecimento das identidades, estimulando a melhora das relações interpessoais na comunidade e no cotidiano desses indivíduos. A Paradinha será apadrinhada por Peteleka, personalidade querida da comunidade.

Palco Largo do Amparo

11h – Samba S10

13h – Samba de Lequinho

16h30 – Samba de Farofa

17h30 – Dão e Caravana Black

20h30 – Ila Canto Ancestral



15h – Shows de transformistas

Michelle Lorem

Natasha Vogue

Fabiane Galvão

Suzzy di Costa

Luana Lins

Nathalia Stryker

Eyshilla Butterfly & Kimberly Portunaylle

Alehandra Dellavega

Camila Park

Penelope Cardeck



Mini trio

Percurso: Praça Dodô e Osmar, Rua do Amparo, Largo do Amparo, retornando.



Atrações musicais – Trio

15h30 – Mr. Armeng

18h30 – Vibe de Patrão

20h30 – Memeu Ramos e Allane Lopes



§ Exposição Drag Religion



Horário: 17h

Local: Burlesque Bar

Endereço: Rua da Mouraria, 51, Nazaré

Entrada franca



A exposição do fotógrafo Ricardo Santiago intitulada de Drag Religion conta com 14 fotografias de atores transformistas de Salvador. O trabalho fez parte da prova de estreia do concurso Super Talento idealizado por Valerie O’rarah. As fotografias são inspiradas em quatro religiões: catolicismo, candomblé, budismo e hinduísmo.



§ Espetáculo Joelma



Horário: 19h

Local: CAIXA Cultural Salvador

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Informações: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Conveniência: estacionamento gratuito ao lado



O espetáculo teatral Joelma narra uma história de afirmação e reinvenção, sobre a vida de uma das primeiras transexuais do país, atualmente com 71 anos de idade.



Segunda-feira, 5 de setembro



§ Exposição Drag Religion



Horário: 17h

Local: Burlesque Bar

Endereço: Rua da Mouraria, 51, Nazaré

Entrada franca



A exposição do fotógrafo Ricardo Santiago intitulada de Drag Religion conta com 14 fotografias de atores transformistas de Salvador. O trabalho fez parte da prova de estreia do concurso Super Talento idealizado por Valerie O’rarah. As fotografias são inspiradas em quatro religiões: catolicismo, candomblé, budismo e hinduísmo.



§ Exposição “15 anos na Parada”



Horário: 18h

Local: Galeria Pierre Verger, na Biblioteca Pública da Bahia

Endereço: Rua General Labatut, 27 – Barris, Centro

Entrada franca

A exposição conta a historia da Parada LGBT da Bahia através de fotografias.



§ Exposição Erotismo na arte nordestina



Horário: Das 18h às 22h

Local: Sede do GGB

Endereço: Ladeira de São Miguel, 24 – Pelourinho

Entrada franca



Com curadoria de Rita Pedreira, a exposição conta com esculturas em terracota, vidro e madeira, provenientes de artistas populares nordestinos reproduzindo cotidiano erótico popular.

Terça-feira, 6 de setembro



§ Exposição Drag Religion

Horário: 17h

Local: Burlesque Bar

Endereço: Rua da Mouraria, 51, Nazaré

Entrada franca



A exposição do fotógrafo Ricardo Santiago intitulada de Drag Religion conta com 14 fotografias de atores transformistas de Salvador. O trabalho fez parte da prova de estreia do concurso Super Talento idealizado por Valerie O’rarah. As fotografias são inspiradas em quatro religiões: catolicismo, candomblé, budismo e hinduísmo.



§ Exposição Erotismo na arte nordestina



Horário: Das 18h às 22h

Local: Sede do GGB

Endereço: Ladeira de São Miguel, 24 – Pelourinho

Entrada franca



Com curadoria de Rita Pedreira, a exposição conta com esculturas em terracota, vidro e madeira, provenientes de artistas populares nordestinos reproduzindo cotidiano erótico popular.



§ Lançamento do livro “O Diário de Davi: preconceito racial, homofobia e bullying na escola”



Horário: 19h30

Local: Livraria LDM, no Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha

Endereço: Praça Castro Alves, Centro

Entrada franca



O livro “O Diário de Davi: preconceito racial, homofobia e bullying na escola”, do escritor Silvano Sulzart, é uma obra literária que conta a história de três meninos: Davi de 12 anos, que é negro e está acima do peso; Telton Fradf, que sofre bullying homofóbico por outros colegas da escola e João, um aluno cadeirante. O livro aborda de forma didática a homofobia, preconceito racial, ciberbullying e o bullying na escola.



Quarta-feira, 7 de setembro



§ I Torneio de Futebol Feminino da Diversidade



Horário: 9h

Local: Campo do Beija Jegue

Endereço: São Caetano



A competição contará com 8 equipes de futebol.



§ Exposição Drag Religion



Horário: 17h

Local: Burlesque Bar

Endereço: Rua da Mouraria, 51, Nazaré

Entrada franca

A exposição do fotógrafo Ricardo Santiago intitulada de Drag Religion conta com 14 fotografias de atores transformistas de Salvador. O trabalho fez parte da prova de estreia do concurso Super Talento idealizado por Valerie O’rarah. As fotografias são inspiradas em quatro religiões: catolicismo, candomblé, budismo e hinduísmo.



§ Exposição Erotismo na arte nordestina



Horário: Das 18h às 22h

Local: Sede do GGB

Endereço: Ladeira de São Miguel, 24 – Pelourinho

Entrada franca



Com curadoria de Rita Pedreira, a exposição conta com esculturas em terracota, vidro e madeira, provenientes de artistas populares nordestinos reproduzindo cotidiano erótico popular.



Quinta-feira, 8 de setembro



§ Exposição Drag Religion

Horário: 17h

Local: Burlesque Bar

Endereço: Rua da Mouraria, 51, Nazaré

Entrada franca



A exposição do fotógrafo Ricardo Santiago intitulada de Drag Religion conta com 14 fotografias de atores transformistas de Salvador. O trabalho fez parte da prova de estreia do concurso Super Talento idealizado por Valerie O’rarah. As fotografias são inspiradas em quatro religiões: catolicismo, candomblé, budismo e hinduísmo.



§ Exposição Erotismo na arte nordestina



Horário: Das 18h às 22h

Local: Sede do GGB

Endereço: Ladeira de São Miguel, 24 – Pelourinho

Entrada franca



Com curadoria de Rita Pedreira, a exposição conta com esculturas em terracota, vidro e madeira, provenientes de artistas populares nordestinos reproduzindo cotidiano erótico popular.



§ Espetáculo Joelma



Horário: 20h

Local: CAIXA Cultural Salvador

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Informações: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Conveniência: estacionamento gratuito ao lado



O espetáculo teatral Joelma narra uma história de afirmação e reinvenção, sobre a vida de uma das primeiras transexuais do país, atualmente com 71 anos de idade.



Sexta-feira, 9 de setembro



§ Debate “Saúde LGBT Avanços e Perspectivas”



Horário: 15h

Local: UNIFACS – Universidade Salvador

Endereço: Auditório do Campus Prof. Barros, Torre Norte, 7º andar, Paralela

Acesso gratuito com certificação para estudantes de graduação



Abertura:

Diretoria, Universidade Salvador.

Javier Angonoa – Programa das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS)



Mesa:

– Keila Simpson – AtraAção, Olhar sobre a Saúde da população Trans;

– Javier Angonoa (UNAIDS) – Estratégias de prevenção combinada ao HIV para as chamadas populações chave;

– Secretaria Municipal de Saúde de Salvador – Situação dos Serviços em DST, HIV/Aids em Salvador;

– Representantes do ambulatório para pessoas trans.



Debatedora: Elizabeth Dantas, Universidade Salvador

Realização: site Dois Terços, ATRAS e UNAIDS com apoio da UNIFACS



§ Exposição Drag Religion



Horário: 17h

Local: Burlesque Bar

Endereço: Rua da Mouraria, 51, Nazaré

Entrada franca



A exposição do fotógrafo Ricardo Santiago intitulada de Drag Religion conta com 14 fotografias de atores transformistas de Salvador. O trabalho fez parte da prova de estreia do concurso Super Talento idealizado por Valerie O’rarah. As fotografias são inspiradas em quatro religiões: catolicismo, candomblé, budismo e hinduísmo.



§ Exposição Erotismo na arte nordestina



Horário: Das 18h às 22h

Local: Sede do GGB

Endereço: Ladeira de São Miguel, 24 – Pelourinho

Entrada franca



Com curadoria de Rita Pedreira, a exposição conta com esculturas em terracota, vidro e madeira, provenientes de artistas populares nordestinos reproduzindo cotidiano erótico popular.

§ Espetáculo Joelma



Horário: 20h

Local: CAIXA Cultural Salvador

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Informações: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Conveniência: estacionamento gratuito ao lado



O espetáculo teatral Joelma narra uma história de afirmação e reinvenção, sobre a vida de uma das primeiras transexuais do país, atualmente com 71 anos de idade.

Sábado, 10 de setembro



§ Exposição Drag Religion



Horário: 17h

Local: Burlesque Bar

Endereço: Rua da Mouraria, 51, Nazaré

Entrada franca



A exposição do fotógrafo Ricardo Santiago intitulada de Drag Religion conta com 14 fotografias de atores transformistas de Salvador. O trabalho fez parte da prova de estreia do concurso Super Talento idealizado por Valerie O’rarah. As fotografias são inspiradas em quatro religiões: catolicismo, candomblé, budismo e hinduísmo.



§ Exposição Erotismo na arte nordestina



Horário: Das 18h às 22h

Local: Sede do GGB

Endereço: Ladeira de São Miguel, 24 – Pelourinho

Entrada franca



Com curadoria de Rita Pedreira, a exposição conta com esculturas em terracota, vidro e madeira, provenientes de artistas populares nordestinos reproduzindo cotidiano erótico popular.



§ Espetáculo Joelma



Horário: 17h (sessão extra) e 20h

Local: CAIXA Cultural Salvador

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Informações: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Conveniência: estacionamento gratuito ao lado



O espetáculo teatral Joelma narra uma história de afirmação e reinvenção, sobre a vida de uma das primeiras transexuais do país, atualmente com 71 anos de idade.



Domingo, 11 de setembro

§ 15ª Parada LGBT da Bahia

Horário: Das 11h às 21h30

Local: Praça do Campo Grande, Centro



Palco “Arena da Diversidade Divertida”

Horário: 11h às 21h30



Shows de transformistas:

Horário: 11h às 15h



– Scarlet Sangalo

– Michelle Lorem

– Suzy di Costa

– Ludmilah & Eyshilla Butterfly

– Gina de Mascar



Atrações musicais:

Horário: 15h30 às 21h30



– Vibe de Patrão

– Banda Magno Santé

– Banda Suinga

– Banda Açúcar Improviso Latino



Cortejo de trios

Horário: 15h30 às 20h

Percurso: Saída da Praça do Campo Grande, seguindo pela Avenida Sete de Setembro, Mercês, Piedade, São Bento, Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Rua Senador Costa Pinto, Avenida Sete de Setembro, Palácio da Aclamação.



Trio Institucional (GGB/ Quimbanda Dudu)

Trio da SEDES

Trio Mães pela Diversidade

Trio Boate Tropical

Trio Bar Burlesque

Demais trios