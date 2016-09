Equipe Mitsubishi Ralliart Brasil larga entre os primeiros no Rally dos Sertões

Prólogo foi realizado neste sábado em Goiânia (GO); equipe conta as horas para a largada da primeira especial, que partirá amanhã, domingo, rumo a Padre Bernardo (GO)

Goiânia (GO), 03 de setembro de 2016 – Começou oficialmente o maior desafio off-road do País: o Rally dos Sertões. Na tarde deste sábado, dia 3 de setembro, foi realizado o prólogo da sua 24ª edição. A Equipe Mitsubishi Ralliart Brasil, composta por dois veículos, definiu as posições de largada para a primeira especial, que será neste domingo, dia 4, partindo de Goiânia rumo a cidade de Padre Bernardo, também em Goiás.

Em um trajeto de apenas 2700 metros, as duplas precisaram acelerar em busca do menor tempo. A classificação do prólogo é válida como ordem de largada para o dia seguinte.

A bordo do ASX Racing, Guilherme Spinelli e Youssef Haddad fizeram o quinto melhor tempo no prólogo. “Foi bem legal, uma pista rápida, com algumas curvas um pouco mais lentas. Piso bom, num lugar bem visual para quem estava assistindo. Quinto lugar é bom para pegar as referencias dos carros que largam a frente e a estrada de cascalho já com trilho e mais limpa”, conta Guiga, piloto do #302. “Foi bem interessante em termos de piso. O resultado significa pouco: como a prova era muito curta, as diferenças de tempo são mínimas”, reforça o navegador Youssef. “Amanhã vai ter muito cascalho e piso liso. Vamos ser mais agressivos e atacar”, promete.

Sylvio de Barros e Rafael Capoani estão com a L200 Triton SR. “Foi muito rápido! É o primeiro prólogo de alta velocidade que eu vejo. Normalmente é mais legal para o público, que consegue assistir, mas esse estava muito legal também para pilotar”, conta Sylvio de Barros, no comando do carro #328, uma L200 Triton SR, que fez o quarto melhor tempo. “O carro foi incrível, o motor fez diferença.”

“Fomos concentrados, mas estamos começando nosso entrosamento, somos uma dupla nova. Primeiro ano, primeiro dia, primeiros quilômetros andando juntos… Temos muito chão pela frente. Será um Sertões duro e prazeroso, e é o que a gente gosta”, ressalta o navegador Rafael Capoani.

Ainda neste sábado, às 18h30, o Autódromo de Goiânia recebe a largada promocional da competição, com portões abertos ao público.

A especial começa com muitas subidas e descidas por uma região montanhosa, com muitas trilhas estreitas e sinuosas, com abismos dos dois lados e muitos tops sem visão, o que irá exigir muita atenção das duplas. O piso predominante é o cascalho e a piçarra. Será uma especial de média velocidade, com poucas retas e a poeira será muito intensa, devido ao calor e o clima seco da região.

A Equipe Ralliart Brasil tem o patrocínio da Mitsubishi Motors e apoio da Pro Tune, Axalta, VAZ, Adidas e Projeto Sign.

Sobre a Ralliart Brasil

Além do Rally dos Sertões, a Ralliart Brasil é responsável pela preparação, manutenção e desenvolvimento dos carros que são utilizados no rali cross-country de velocidade Mitsubishi Cup e na prova de pista Lancer Cup. Nessas competições, os veículos são locados aos pilotos através do sistema sit&drive, onde toda a manutenção, logística e preparação fica por conta da equipe especializada de engenheiros e mecânicos da divisão de alta performance.

Programação – Rally dos Sertões 2016

04/09 – Etapa 1

Goiânia (GO) – Padre Bernardo (GO)

Deslocamento inicial: 247,92 Km

Trecho especial: 112,08 Km

Deslocamento final: 300 metros

Total do dia: 360 km

05/09 – Etapa 2

Padre Bernardo (GO) – Cavalcante (GO)

Deslocamento inicial: 35,09 km

Trecho especial: 373,83 km

Deslocamento final: 9,63 km

Total do dia: 418,5 quilômetros

06/09 – Etapa 3

Cavalcante (GO) – Posse (GO)

Deslocamento inicial: 12,7 km

Trecho especial: 386,46 km

Deslocamento final: 243,94 km

Total do dia: 643 km

07/09 – Etapa 4

Posse (GO) – Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 14,62 km

Trecho especial: 361,94 km

Deslocamento final: 189,7 km

Total do dia: 566 km

08/09 – Etapa 5

Luís Eduardo Magalhães (BA) – Mateiros (TO)

Deslocamento inicial: 35,47 km

Trecho especial: 428 km

Deslocamento final: 0

Total do dia: 463 km

09/09 – Etapa 6

Mateiros (TO) – Ponte Alta (TO)

Deslocamento inicial: 0

Trecho especial: 491 km

Deslocamento final: 7 km

Total do dia: 498 km

10/09 – Etapa 7

Ponte Alta (TO) – Palmas (TO)

Deslocamento inicial: 4,6 km

Trecho especial: 192 km

Deslocamento final: 2 km

Total do dia: 198 km

Total da prova: 3.143 km

Total de trechos especiais: 2.341 km

