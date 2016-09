PMA de Corumbá autua 22 infratores e aplica 207,6 mil em multas nos meses de julho e agosto

Campo Grande (MS) – A 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental em Corumbá, cidade distante 420 Km da capital do Estado, efetuou um balanço das ocorrências referentes aos dois meses (julho e agosto) do segundo semestre. Neste período foram distribuídas várias equipes com intuito de fiscalização ambiental e foram lavrados 22 autos de Infrações administrativos, bem como as devidas conduções penais dos infratores, por diversas irregularidades.

Os Autos de Infração geraram multas no valor total de R$ 207.655,70. Foram apreendidos: 3.395 tambores de 200 litros, de substâncias perigosas (lama asfáltica); três motosserras; dois veículos; 10.000 litros de combustíveis, 950 iscas vivas; 40 Kg de pescado; 10.200 latas de tintas; um adolescente foi autuado e um filhote de cachorro foi apreendido por maus-tratos. Neste mês, ontem (2), um infrator de 32 anos foi autuado por matar e esquartejar um cachorro.

Com relação aos crimes contra a flora, houve autuação por desmatamento de 0,5 ha (meio hectare); autuações por corte de árvores e por transporte ilegal de produtos florestais-lenhas, e autuação com apreensão de 406 estacas de madeiras, equivalente a 7 m³. Em atividades irregulares em perímetro urbano foram autuadas três pessoas que funcionavam lava-jato sem Autorização Ambiental e dois foram autuados por incêndio em terreno baldio.

O Comando da Polícia Militar Ambiental de Corumbá agradece o envolvimento das equipes de fiscalização que se empenharam nas atividades, principalmente nos serviços operacionais de fiscalização ambiental e também agradece a população que vem colaborando por meio de denúncias.

Os serviços operacionais vão continuar sempre com bastante intensidade, no intuito de prevenir os crimes ambientais e reprimir àquelas pessoas que insistirem no desrespeito à lei.

Desde o início de agosto, o 1º Tenente Diego da Silva Ferreira Rosa assumiu o Comando da 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Corumbá. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 9.234, de 23 de agosto do ano vigente

