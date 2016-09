Com muito 4×4, terra e poeira, Mitsubishi Motorsports faz etapa emocionante em Goiânia (GO)

Em sábado de muito off-road na capital goiana, prova de regularidade reuniu os apaixonados por aventura.

Ricardo Leizer / Mitsubishi



Calor e muito off-road no Mitsubishi Motorsports Cadu Rolim / Mitsubishi



Trilhas e estradas em meio à natureza Cadu Rolim / Mitsubishi



ASX 4×4 também pode participar do rali Cadu Rolim / Mitsubishi



Belas paisagens pelo percurso Cadu Rolim / Mitsubishi



Diversão 4×4 no Mitsubishi Motorsports Cadu Rolim / Mitsubishi



Prova reúne amigos e famílias Ricardo Leizer / Mitsubishi



Prova teve muita poeira Ricardo Leizer / Mitsubishi



Percurso teve muitos desafios Tom Papp / Mitsubishi



Pódio da categoria Graduados Tom Papp / Mitsubishi



Pódio da categoria Turismo Light

Goiânia (GO), 03 de setembro de 2016 – Com muito sol e o clima quente típico da região Centro Oeste, o rali de regularidade Mitsubishi Motorsports fez a nona etapa do ano, em um percurso repleto de belezas naturais.

“Viemos de Brasília (DF) para ter a experiência de participar de um rali pela primeira vez. São muitos desafios, e diversão. Faço parte do Triton 4×4 Club e o pessoal sempre comenta. Isso nos motivou para virmos”, comenta Frederico de Oliveira Ribeiro, que veio para a prova com seu compadre, Henrique Silva Moura. “Ele falou e eu topei na hora. Muito bom acompanhar junto”, vibra o navegador.

Os competidores largaram do Autódromo Internacional de Goiânia (Ayrton Senna) e seguiram para trilhas repletas de desafios em meio a fazendas, trechos de mata nativa, morros e belas paisagens. As categorias Graduados e Turismo percorreram certa de 237 km, enquanto a Turismo Light fez um percurso de 152 km. As duplas tiveram a oportunidade de acompanhar a largada do Rally dos Sertões e toda a estrutura das equipes que irão enfrentar mais de 3.000 km de Goiânia a Palmas (TO).

Os primos Renato Tadeu Leal e Lucas de Oliveira Marques, de Goiânia estão participando pela quarta vez, mas estreiam o ASX 4×4 na competição. “É um evento bacana, em que podemos conhecer uma região que não passamos normalmente e num ambiente que não estamos acostumados. Além de ser bem organizado. Pra nós, é uma satisfação”, disse Renato. “É uma oportunidade única, estar nesse meio, com toda a estrutura, imaginando como deve ser o Rally dos Sertões. Dá até para se sentir um competidor”, comenta Lucas.

Mas há também quem venha pelo troféu. “Minha motivação é o pódio”, brinca Nathalia Gregorio, que navega para a mãe, Debora Gregorio. “Já ganhamos duas vezes na dupla feminina e queremos mais um título”, completa Nathalia. “Isso aqui é excelente, maravilhoso, tudo é perfeito, um sábado muito gostoso. Além do contato com a natureza, conhecendo melhor minha L200 Triton, o ambiente familiar e a prova é preparada com tanto cuidado. É um dia maravilhoso, bastante esperado”, vibra Debora. E a motivação deu certo e mãe e filha venceram novamente nas Duplas Femininas.

Campeões

Na categoria Graduados, destinada a duplas mais experientes, Otavio e Allan Enz, pai e filho, venceram e já se preparam para uma aventura ainda maior. A partir deste domingo, a dupla encara a prova de regularidade do Rally dos Sertões, com sete dias de disputas até Palmas (TO). “Hoje foi super emocionante. Vínhamos com dois resultados que não tínhamos gostado. Vir a Goiânia e vencer na largada do Rally dos Sertões é muito bom”, festeja Otavio. “Essa vontade vem desde que entramos pela primeira vez no carro e nos apaixonamos. Se tivesse prova no outro fim de semana, a gente ia também. É nossa segunda vitória seguida em Goiânia. No ano passado, assumimos a liderança aqui. Quem sabe conseguimos engrenar no campeonato a partir dessa prova”, destaca Allan.

Os amigos Dina Borges de Alencastro e Guilherme Siqueira Raça, de Goiânia, venceram na Turismo, destinada á duplas com experiência intermediária. “Foi muita raça, coragem e o navegador foram fundamentais para essa vitória. Sem ele não teríamos chegado ao pódio”, comenta a piloto. “A prova foi ótima, super gostosa, foi disputada, não foi chata, cheia de pegadinhas. Foi perfeita”, disse Guilherme.

O casal de Osasco (SP), Fernando e Giovana Setti, venceu na Turismo Light, destinada àqueles que estão começando. “Foi uma emoção muito grande, só temos a agradecer, é muita alegria”, festeja Fernando. “Achei a prova excelente, bastante técnica, com um percurso muito bem elaborado e uma estrutura fenomenal”, comentou Giovana.

Próxima etapa

A próxima etapa do Mitsubishi Motorsports será no Nordeste, no dia 17 de setembro, em Fortaleza (CE). No Sudeste, a cidade de Ribeirão Preto (SPrecebe as disputas em 8 de outubro.

Mitsubishi Pró-Brasil – Ação Social

A Mitsubishi Motors, mais uma vez, realizou a ação social Mitsubishi Pró-Brasil. Nesta etapa foram arrecadadas 2,5 toneladas, que foram destinadas ao OVG (Organização das Voluntárias de Goiás).

O Mitsubishi Motorsports tem patrocínio de Petrobras, Itaú, Transzero, W. Truffi, Clarion, Pirelli, Unirios, Embracon, STP, Tecfil, Pilkington, Sideral, Dalgas, Mapfre, Rede e Projeto Sign.

Acompanhe as novidades dos ralis Mitsubishi através das redes sociais: Twitter (www.twitter.com/nacaomitsubishi), Instagram (www.instagram.com/mundomit) e Facebook (www.facebook.com/Mundomit). Para mais informações, vídeos, fotos e inscrições, acesse: www.mitsubishimotors.com.br.

MATERIAIS PARA IMPRENSA

– Vídeo release

Clique aqui e acesse o vídeo release com imagens e entrevistas da prova.

– Fotos

Clique aqui e acesse a galeria de fotos em alta resolução.

Resultados Mitsubishi Motorsports – 9ª etapa – Goiânia (GO)

Categoria Graduados

1) Otavio Enz Marreco / Allan Enz – Apucarana-PR – 331 pontos

2) Renato Martins / Enedir Junior – Belo Horizonte-MG – 335 pontos

3) Fernando Luis Possetti / Cristina Starling Possetti – Ribeirao Preto-SP – 338 pontos

4) Olair Fagundes / Waldemberg Barros – Cuiaba-MT – 383 pontos

5) Paula Breves / Mateus Mazzei – Rio de Janeiro-RJ – 405 pontos

Categoria Turismo

1) Dina Borges de Alencastro / Guilherme Siqueira – Goiania-GO – 592 pontos

2) Leonardo Lanziotti / Priscila Nogueira Maciel – Belo Horizonte-MG – 608 pontos

3) Paulo Rochadel Lima / Marcelo Borsatto – Brasilia-DF – 700 pontos

4) Alex Antonio Souza / David Taufik Rahd – Tremembe-SP – 1943 pontos

5) Andre Minichelli Mazoni / Camila Leme Marques Mazoni – Guarulhos-SP – 1957 pontos

Categoria Turismo Light

1) Fernando Setti / Giovana Seti – Anapolis-GO – 783 pontos perdidos

2) Michela de Moraes Esousa / Soniely da Silva Sousa – Catalao-GO – 795 pp

3) Adriana de Azevedo Rosa Roldan / Amanda Azevedo Rosa Roldan – Sao Paulo-SP – 1347 pp

4) Sued Dias da Silva Junior / Simon Neumam Costa Filho – Goiania-GO – 1686 pp

5) Luis Fernando Alves Ferreira / Denise Flavia dos Santos – Orindiuva-SP – 1690 pp

Resultado acumulado Mitsubishi Motorsports Sudeste – Campeonato 2016

Categoria Graduados

1) Flavio Roberto Kath / Rafain Walendowsky -Blumenau-sc – 208 pontos

2) Paulo Roberto Goes / Jhonatan Ardigo -Joinville-SC – 200 pontos

3) Fabio Carvalho / Gustavo Schimidt -Belo Horizonte-MG – 196 pontos

4) Otavio Enz Marreco / Allan Enz -Apucarana-PR – 194 pontos

5) Fernando Luis Possetti / Cristina Starling Possetti -Ribeirao Preto-SP – 179 pontos

Categoria Turismo

1) Eduardo Alexandre Kruger / Fabiane Tironi Kruger -Jaragua do Sul-SC – 219 pontos

2) Marcio Pereira / Marcelo Boratto -Rio Bonito-RJ – 201 pontos

3) Pedro Junio de Oliveira / Alessandro Bonsucesso da Silva -Belo Horizonte-MG – 199 pontos

4) Paulo Rochadel Lima – Brasília-DF – 194 pontos

5) Sandra Dias / Priscila Argentim -Santana de Parnaíba-SP – 162 pontos

Clique aqui e veja os resultados completos do Mitsubishi Motorsports.

Calendário – Mitsubishi Motorsports*

17/09 – Fortaleza (CE)

08/10 – Ribeirão Preto (SP)

05/11 – João Pessoa (PB)

26/11 – Campos do Jordão (SP)

* Calendário sujeito a alterações

Assessoria de Imprensa

Carolina Vasconcellos

Tel: (11) 5694-2785 | Cel: (11) 98815-9899 – carolinavasconcellos@hpeautos.com.br

Fernando Menezes

Tel: (11) 5694-2776 | Cel: (11) 98133-3268 – fernandomenezes@hpeautos.com.br

Thiago Padovanni

Tel: (11) 5694-2713 | Cel: (11) 98833-6734 – thiagopadovanni@hpeautos.com.br

Fernando Solano – Gerente de Comunicação

E-mail: fernandosolano@hpeautos.com.br