Explosão sertaneja, Fernando e Sorocaba agitam o sábado da Expo Prudente

Dupla prepara muitas surpresas para o público durante o show – Foto Divulgação



A noite deste sábado, 3/9, promete ser pra lá de animada. Quem sobe ao palco da 53ª edição da Expo Prudente é a dupla Fernando e Sorocaba.

Fernando e Sorocaba misturam música, entretenimento, inovação e muita diversão em um show inédito. A Tour 2015 é uma apresentação composta por um repertório autoral repleto de hits aliado a muita tecnologia, ilusionismo, efeitos especiais e muitas surpresas.

Logo na abertura já é possível ver a interação do público, antes dos shows os fãs podem postar nas redes sociais fotos usando uma hashtag especial. Essas imagens irão aparecer no telão e ajudam a compor a abertura 4D do show.

Ao longo da apresentação imagens aplicadas em alta resolução nos painéis de leds que se movimentam formam diferentes cenários a cada música e mexem com a imaginação do público. Destaque para um pequeno palco no meio do público para um momento emocionante e cheio de surpresas.

Com mais de oito anos de carreira, Fernando e Sorocaba servem de referência para as novas gerações e a grande mídia aponta como um dos melhores shows da atualidade. Sorocaba tem mais de 200 composições gravadas pela dupla e por outros artistas, como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, entre outros. Fernando é multi-instrumentista e se destaca na produção musical da dupla e de outros grandes artistas, como Chitãozinho & Xororó, Rionegro e Solimões e Marcos & Belutti, no qual ele assina a produção do atual trabalho, o CD/DVD Marcos & Belutti Acústico, que incluí “Domingo de Manhã”, a música mais tocada no Brasil em 2014. O ano de 2015 também começou a todo vapor com a produção do CD da atriz e cantora Sophia Abrahão.

A feira conta também com exposições de animais, stands comerciais, parque de diversões, praça de alimentação, leilões, além de várias outras atrações. A Expo é realizada no Recinto de Exposição Jacob Tosello e tem portões abertos às 8h para as exposições. Já os shows estão previstos para ter início às 23h.

Serviço – As entradas podem ser adquiridas na Esmaltaria, no Prudenshopping, além dos pontos de vendas online, www.totalacesso.com, www.portaldoingresso.com.br e www.catresp.com.br. Os valores podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Para mais informações ligue: (18) 99640-1663 ou (18) 3222-3413.