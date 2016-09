Oficina sobre a arte do Palhaço de graça em Santa Cruz

Grupo Off-Sina ministra oficina de Palhaçaria na Lona Cultural Sandra de Sá

Fazer graça, palhaçaria ou encantar através do riso parece simples, mas existe técnica para aperfeiçoar ou desenvolver esse dom. O Grupo Off-Sina, coordenado por Richard Riguetti e Lilian Moraes oferece gratuitamente a oficina de Palhaçaria, voltada para o público adulto, na Lona Cultural Sandra de Sá, em Santa Cruz, nos próximos dias 06,07,08, às 14h. No último encontro, encerrando as atividades, o grupo encena o espetáculo “Café Pequeno da Silva e Psiu”, que apresenta o palhaço como um cidadão comum, que comete muitos erros, mas não desiste e permanece tentando até acertar.

Durante a oficina, o grupo conta as suas experiências de profissão e ensina técnicas teóricas e práticas para garantir a formação dos participantes. O trabalho é construído por meio de dinâmicas, jogos de experimentação, aulas de interpretação e exercícios de improvisação. É uma oportunidade de exercitar o universo de um dos personagens mais marcante do universo infantil, o palhaço.

Defensor do compartilhamento dos aparelhos culturais, o grupo Off-Sina oferece gratuitamente a oficina de palhaçaria, compartilhando suas experiências e didática, aprimorada nas várias cidades e em todas as comunidades do Rio de Janeiro, onde circula com seus espetáculos itinerantes. A proposta é levar humor e alegria a crianças, jovens e adultos que não tem acesso a esse instrumento cultural.

Encerrando a programação, no dia 08, o grupo apresenta o espetáculo de circo-teatro do seu repertório ‘Café Pequeno da Silva e Psiu’, estrelado pelo palhaço mais bonito do Brasil que representa o cidadão comum, que enfrenta os problemas do cotidiano à sua maneira e acaba criando situações caóticas, tentando resolvê-las com uma enorme persistência e bom-humor.

Serviço:

Oficina de Palhaçaria

Data: 06,07 e 08 de setembro, às 14h

Café Pequeno da Silva e Psiu

Data: 08 de setembro, às 14h

Ficha técnica

Direção: Lilian Moraes

Dramaturgia, produção e elenco: Richard Riguetti

Lona Cultural Sandra de Sá – Praça do Lote nº 219 – Santa Cruz.

3395-1630 / 3365-6039

Lotação: 320 lugares

ENTRADA FRANCA