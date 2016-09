Na Voz do Brasil, ministro garante que Bolsa Família não sofrerá cortes

Osmar Terra responde dúvidas dos ouvintes todas as quintas-feiras no quadro Momento Social

Brasília – O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, garantiu nesta quinta-feira (1º), no programa A Voz do Brasil, que o Bolsa Família está sendo aprimorado na gestão do presidente Michel Temer e que o programa de transferência de renda não sofrerá cortes. Terra participa todas as quintas do quadro Momento Social, no qual responde a dúvidas dos ouvintes.O ministro tranquilizou a beneficiária Rita Santos da Rocha, de Vila Velha (ES), que relatou ter ouvido boatos de que o programa seria cortado. Terra lembrou que o governo concedeu recentemente aumento de 12,5% no valor do benefício médio. “Em 60 dias de governo, nós já tínhamos dado esse reajuste. Isso é uma prova de que o programa está sendo valorizado, e não terminado”, afirmou.

Já a beneficiária Mirlane Ferreira da Silva, do Distrito Federal, quis saber por que ela, que é mãe de três filhos, recebe um valor inferior ao de outras famílias, com menor número de crianças. Terra explicou que o valor pago varia de acordo com o perfil da família, o que inclui o número de filhos e também a renda que a família tinha antes de começar a receber benefício.

“Se é uma renda muito baixa, o Bolsa Família complementa a renda, então, o benefício terá um valor maior. Quanto mais baixa a renda da família, maior é o valor que ela recebe”, explicou.

Qualquer pessoa, beneficiária ou não das políticas sociais do governo federal, pode interagir com o ministro enviando perguntas para o quadro Momento Social. Para participar, basta encaminhar dúvidas e sugestões para o e-mail voz@ebc.com.br ou pelo Twitter da Voz do Brasil.

Com uma hora de duração, A Voz do Brasil começa às 19h (horário de Brasília) nas rádios de todo o país. Nos primeiros 25 minutos, o programa leva aos cidadãos as notícias sobre o Poder Executivo. O restante do tempo é de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Veja abaixo a transcrição do quadro Momento Social na íntegra:

Rita Santos da Rocha – Ministro, eu sou a Rita Santos da Rocha, e tenho ouvido que o governo vai cortar o Bolsa Família. Isso é verdade?

Ministro Osmar Terra – Rita, pode ficar tranquila em relação a isso – e todos os usuários do Bolsa Família podem ficar tranquilos em relação a isso – porque o Bolsa Família não só não será cortado, como será melhorado, aperfeiçoado, em vários aspectos. A primeira prova de que não vai ser cortado o Bolsa Família é que nós demos um aumento para o Bolsa Família. Fazia mais de 2 anos que o Bolsa Família não tinha reajuste nenhum. As famílias que dependiam desse recurso estavam cada vez comprando menos comida – e são famílias que estão perto da pobreza extrema –, e nós, o governo Temer, por decisão do presidente Temer, foi dado um reajuste de 12,5%, o maior reajuste que já foi dado num ano só para o Bolsa Família. Em 60 dias de governo, nós já tínhamos dado esse reajuste. Isso é uma prova de que o programa está sendo valorizado, e não terminado. E, mais do que isso, isso significa, em termos concretos, mais de R$ 2 bilhões no ano que vão entrar, além do que já vinha sendo pago pelo Bolsa Família, são mais de R$ 2 bilhões que vão entrar direto na economia dos municípios, das comunidades, porque esse dinheiro do Bolsa Família é um dinheiro que é imediatamente gasto em alimentação, em coisas básicas para cada família. Então, pode ficar tranquila, Rita. O programa não vai ser cortado, vai ser aperfeiçoado. E nós vamos também investir muito em ajudar as famílias a ter autonomia, ajudar as famílias a não precisar mais do Bolsa Família. Mas, enquanto elas precisarem, elas vão ter o programa garantido.

Mirlane Ferreira da Silva – Ministro, eu queria saber por que tem gente que têm menos filhos do que eu, que tenho três filhos, recebe Bolsa Família mais do que eu, e eu que sou mãe solteira recebo pouco.

Ministro Osmar Terra – A diferença no Bolsa Família, Mirlane, é que cada família tem um perfil e [o benefício] é calculado de acordo com esse perfil. Primeiro, pela renda que essas famílias têm, anterior a receber o Bolsa Família. Se é uma renda muito baixa, o Bolsa Família complementa a renda, então, ele dá um valor maior. Quanto mais baixa a renda da família, maior é o valor que ela recebe. E pelo número de crianças, o número de jovens também que tem na família. Às vezes, tem família com 8, 10 crianças e jovens, então, essa família ganha mais, ela tem um valor maior. A média do Bolsa Família no Brasil é de R$ 185,00 por família, com o aumento que nós demos agora, o aumento de 12,5%. Antes era R$ 162,00 a média por família. Mas tem famílias que podem ganhar até R$ 900,00, R$ 1.000,00, e tem famílias que podem ganhar menos do que R$ 185,00. Isso depende da renda anterior.