Pré-Mundial de Voo Livre: vitória brasileira com André Wolf e vice-liderança de Carlos Niemeyer

Após ter início atrasado por conta dos fortes ventos, quinta etapa foi muito festejada pelos pilotos, que mais uma vez pousaram na Esplanada dos Ministérios. Competição termina neste sábado (3), com novos pousos no centro de Brasília

Vencedor do dia, André Wolf (Divulgação)



Jonny Durand segue na liderança (Alex Farias / Agência PhotoGP)



Asas pousadas na Esplanada dos Ministérios (Divulgação / Good Energy Ateliê)



Asas na rampa do Vale do Paranã, em Formosa (GO) (Divulgação)



Organização passa últimas informações (Alex Farias / Agência PhotoGP)



Briefing de segurança (Alex Farias / Agência PhotoGP)



Brasília (DF) – Os mais de 40 pilotos que pousaram na Esplanada dos Ministérios na tarde desta sexta-feira (2) não escondiam a felicidade pelo feito. Com um início de dia difícil, devido às fortes rajadas de vento que chegaram a 63 km/h na rampa do Vale do Paranã, em Formosa (GO), as decolagens foram atrasadas em cerca de 30 minutos no Pré-Mundial de Voo Livre. Com a janela de voo aberta, aos poucos as cerca de 100 asas deltas foram tomando conta do céu, para ter na quinta etapa a vitória do brasileiro André Wolf, seguido de Suan Selenati (ITA) e Thomas Weissenberger (AUT). A melhor do dia no feminino foi Francoise Dieuzeide-Banet.

Heptacampeão brasileiro de asa delta, o gaúcho André Wolf conquistou a primeira vitória para o Brasil na competição, que até o momento teve um vencedor diferente a cada dia no masculino. “A temporada de Brasília não está no padrão que costuma ser. Esta foi a grande diferença nos últimos dias do Pré-Mundial. Porém, hoje (sexta-feira) tivemos a cara do voo livre no Planalto Central. Térmicas e voos constantes, vendo a próxima térmica sempre a frente. Foi mais do que a gente conhece, o que estávamos esperando. Esperamos que no Mundial em 2017 seja do jeito que nós brasileiros estamos acostumados, para brigar pelo título após mais de 15 anos sem conquistá-lo”, destacou André Wolf. O Brasil venceu pela última vez em 1999 por equipes.

Com os resultados do dia, a diferença por equipes entre italianos e brasileiros, que era de 72 pontos para os europeus, caiu para 33. “Nós precisamos muito desta vitória no Pré-Mundial, para obtermos confiança. Os italianos vêm de uma sequência de três ou quatro mundiais como campeões. Eles estão muito fortes. Não tem os principais, Christian e Alex, aqui neste evento-teste, ou seja, em 2017 será mais forte ainda. O problema deles é ter muitos pilotos de altíssimo nível. São os nossos rivais no Mundial, por isso temos que sentar e avaliar nosso desempenho, nos unir e ir em busca do mesmo ideal”, contou Wolf. “Muito bom matar uma prova, como nós chamamos quando conquista a vitória da etapa, de nível internacional. Algo muito bom, mas confesso que estamos bem focados na competição por equipe”, concluiu. Enquanto a Itália tem 13.273, o Brasil tem agora 13.240 pontos. A Austrália está em terceiro, com 12.325.

Disputa pelo individual – Favorito ao título, o australiano Jonny Durand completou a prova na 26ª colocação. Seu principal rival até o início do dia era o italiano Marco Laurenzi, que foi o 33º. Assim, o novo adversário na luta pelo primeiro lugar no Pré-Mundial é o carioca Carlos Nimeyer, piloto mais experiente do Time Brasil. Porém, para a sorte do número 2 do mundo, se antes ele estava 45 pontos na frente de Marco, agora quem está na sua cola é Niemeyer, a 81 pontos de diferença.

“O dia hoje foi marcado pelo vento muito forte. As térmicas estavam boas e as nuvens também, deixando o dia desafiador. A prova foi menos longa do que nos demais dias, porém poucos chegaram na linha de chegada. Tive um começo bom, depois fiquei muito devagar e fui ficando para trás. Amanhã (sábado) é o grande dia. Veremos como será”, avaliou Jonny Durand

Novo vice-líder do Pré-Mundial, Carlos Niemeyer superou uma dificuldade em seu equipamento para diminuir sua distância para Jonny de 113 para 81. “Quando decolei, fui esticar a marcha para andar mais veloz e a cordinha arrebentou. Ou seja, você faz muita força para acelerar, o tempo todo. Voei o tempo todo com meia marcha puxada e fiz força sempre para subir ou descer”, relatou Carlinhos. “Vamos voar amanhã e pousar aqui. Não tem muito segredo. Voaremos e o melhor irá ganhar. O Jonny Durand é o favorito e eu a zebra. Estava três meses sem voar antes de chegar aqui. Deixemos o favoritismo para ele”, complementou Niemeyer.

Competição feminina – A melhor do dia entre as mulheres foi Francoise Dieuzeide-Banet (FRA), terceira na geral entre as mulheres. A francesa completou em 23º, na frente dos favoritos Jonny Durand e Marco Laurenzi.”O dia começou muito difícil, porque o vento era muito forte. Tivemos que esperar muito tempo, com vários pilotos sem conseguir decolar. Quando uns conseguiam, a janela fechavam, depois abriam e isso durou algum tempo. Encontrei ótimas térmicas e fiquei muito feliz com esse resultado. Me sinto feliz demais por estar entre as melhores do dia. O título está muito próximo da Kathleen Rigg (GBR), mas fiquei feliz por mais uma vitória”, destacou Francoise.

Top 10 do dia – Além de André Wolf, Suan Selenati e Thomas Weissenberger, Brasil e Itália se destacaram no top 10. Outros três brasileiros ficaram entre os dez melhores. com Fabio Thomaz em sétimo e David Brito Filho e Alvaro Sandoli, em nono e décimo. Os italianos Valentino Bau e Davide Guidute, ficaram em sexto e em oitavo, respectivamente. Josh Woods,da Australia, e Primoz Gricar, da Alemanha, completaram em quarto e quinto lugares.

Local ideal para a prática do voo livre – Conhecida mundialmente como a “Havaí do Voo Livre”, Brasília é um dos locais ideais para a prática do esporte no País. A cidade possui ventos predominantes do quadrante leste e o clima bastante seco nesta época do ano, que proporcionam voos fantásticos de até cinco horas de duração. As correntes térmicas são aproveitadas pelos pilotos para ganhar altura e realizar voos de até 170 km de distância, utilizando somente as forças da natureza.

O Campeonato Pré-Mundial de Voo Livre na modalidade asa delta, evento-teste para o Mundial programado para 6 a 19 de agosto de 2017 na Capital do País, é patrocinado pela Caixa e Governo Federal. Tem o apoio de Mormaii, Sol Paragliders, Eco Bocaina, Buriti Água, SuperAr Escola de Voo Livre, UTI Vida, SportFisio, Governo do Distrito Federal, Secretaria de Esporte, Prefeitura de Formosa, Força Aérea Brasileira e Corpo de Bombeiros de Goiás. Tem como hospital oficial HOME “Cuidando da saúde dos atletas”. A realização é da Confederação Brasileira de Voo Livre e Zenith Marketing.

Transmissão em tempo real– Todas as asas possuem um rastreador que envia informações em tempo real para o site, https://lt.flymaster.net/bs.php?grp=1740. Lá, o público pode saber a localização em tempo real, distância até o goal (término da prova) e o tempo de voo de cada um dos participantes inscritos na disputa.

Resultados completos – Os resultados desta sexta-feira ainda são extra-oficiais. Todos os resultados, de cada um dos dia e o acumulado, bem como a classificação completa por equipes, estão disponíveis em: https://www.cvlb.com.br/compes/competicao-43/.

Serviço:

Campeonato Pré-Mundial de Voo Livre

Data: 27 de agosto a 3 de setembro

Local: Decolagem da Rampa do Vale do Paranã, em Formosa (GO)

Pouso: na Esplanada dos Ministérios, até sábado (3)

Mais informações:

Site: http://www.brasilia2017.com.br/

Facebook: www.facebook.com/Brasilia2017

Twitter: www.twitter.com/Brasilia_2017

Flickr: https://www.flickr.com/photos/144868365@N03

