Vôlei Nestlé supera Renata Valinhos/Country na segunda vitória no Paulista

O time de Osasco marcou 3 a 0, com facilidade, e a oposta Paula foi a maior pontuadora, com 17 acertos

Garra de Paula: 17 pontos (João Pires/Fotojump)



Alta | Web

Comemoração (João Pires/Fotojump)



Alta | Web

Defesa de Tandara (João Pires/Fotojump)



Alta | Web

Bia no bloqueio (João Pires/Fotojump)



Alta | Web

Gabi no passe (João Pires/Fotojump)



Alta | Web

Luizomar orienta seu time (João Pires/Fotojump)



Alta | Web

Valinhos (SP) – Duas vitórias em dois jogos para o Vôlei Nestlé no Campeonato Paulista. O time de Osasco despachou o Renata Valinhos/Country, na noite desta sexta-feira (2), em duelo realizado no ginásio Pedro Ezequiel, em Valinhos. Com 17 acertos, a oposta Paula foi a maior pontuadora do confronto em que a equipe visitante obteve o resultado positivo por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/19 e 25/18, em 1h21min. Além de Paula, a ponteira Tandara contribuiu de forma decisiva com 11 bolas no chão.

Logo após a partida, Paula revelou se inspirar em Tandara para seguir evoluindo. “Começamos em ritmo lento e elas bem empolgadas. O conjunto fez a diferença quando estávamos atrás e contribuiu para nossa virada no primeiro set. Tenho alguns golpes, mas ainda quero aprender muita coisa. Sou nova e a Tandara é uma jogadora que sempre gostei de ver atuando e ela tem me ajudado bastante nos treinos. Sei que cada jogo serei mais marcada e só vou evoluir nos treinamentos e estando disposta a crescer de produção e melhorar”, afirmou a oposta, que marcou todos seus pontos em lances ofensivos.

Tandara colaborou com oito acertos de ataque e três de bloqueio, sendo os últimos pontos da segunda e terceira parciais anotados com o “paredão”. “O time não começou bem. A ansiedade de fazer um bom jogo atrapalhou um pouco no primeiro set. Mas passamos a deixar o nervosismo de lado e a pensar tática e tecnicamente como o Luizomar estava pedindo. Fiquei mais satisfeita com a minha atuação em relação ao jogo passado, mas preciso vir mais efetiva e derrubar mais bola. Estou constante no passe e confiante no ataque e procurando sempre pontuar mais. Todo esforço da semana de treinos foi recompensado. Isso dá confiança para o jogo difícil que teremos diante do Pinheiros na terça-feira”, disse a atleta.

Com seis pontos, o Vôlei Nestlé está na liderança do Paulista. Antes de ganhar do Renata Valinhos/Country, o clube de Osasco havia derrotado o São Bernardo Vôlei, na primeira rodada, no José Liberatti, também em sets diretos. A líbero Camila Brait e suas companheiras voltam a entrar em quadra na próxima terça-feira (6), às 19h30, diante do Pinheiros, em São Paulo, no ginásio Henrique Villaboim.

O jogo – O Vôlei Nestlé começou desconcentrado, tanto que as donas da casa chegaram a abrir 10-6. Aos poucos a equipe de Osasco reagiu e o bloqueio começou a funcionar. Neste momento, a oposta Paula também entrou em jogo e fez dois pontos seguidos levando seu time à vantagem de 13-11. A partir daí, as visitantes dominaram até fechar em 25-20, sem sustos. A equipe fez 6 pontos de bloqueio (3 de Natália Martins, 2 de Bia e 1 de Tandara). Paula foi a maior pontuadora com 5 acertos.

No segundo set a relação defesa e contra-ataque da equipe visitante funcionou bem, tanto que Paula e Tandara foram os destaques, com 6 e 5 pontos, respectivamente. O Vôlei Nestlé este sempre à frente e chegou a abrir 21-12 para finalizar a série em 25-19.

A maior experiência do Vôlei Nestlé prevaleceu também na terceira série. Em uma repetição do set anterior, a equipe comandada por Luizomar comandou o placar e sem perder contra-ataques foi ampliando a vantagem, contando mais uma vez com boa atuação da oposta Paula (fez mais 6 pontos), até fechar em 25-18, em um bloqueio de Tandara.

Pelo Vôlei Nestlé jogaram e marcaram: Carol Albuquerque (3), Paula (17), Gabi (10), Tandara (11), Bia (7), Nati Martins (8) e a líbero Camila Brait. Entraram: Bruna Neri e Clarisse (1). Técnico: Luizomar de Moura.

Pelo Renata Valinhos/Country jogaram e marcaram: Ana Paula (2), Fernanda Melo (7), Flávia (5), Carla (3), Priscila (11), Lids (10) e a líbero Jéssica. Entraram: Fran Lemos, Karina, Rafaela e Mari Barreto. Técnico: André Rosendo.

Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013 e que chegou ao Brasil no final de 2015. O time para a temporada 2016/17 apresenta uma mescla de atletas experientes com jovens que buscam espaço em um clube tradicional como Osasco. Jogadoras vitoriosas e consagradas como Carol Albuquerque, Dani Lins, Tandara e Camila Brait serão as mentoras das novatas. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente.

Tabela do Campeonato Paulista

Fase de classificação

26/08 – Vôlei Nestlé 3 x 0 São Bernardo – Osasco

02/09 – Renata Valinhos/Country 0 x 3 Vôlei Nestlé – Valinhos

06/09 – 19h30 – Pinheiros x Vôlei Nestlé – São Paulo

13/09 – 19h30 – Vôlei Nestlé x São Cristóvão Saúde/São Caetano – Osasco

16/09 – 20h00 – Concilig/Vôlei Bauru x Vôlei Nestlé – Bauru

23/09 – 19h30 – Vôlei Nestlé x Sesi – Osasco

Canais:

Facebook: www.facebook.com/nestlefamiliamaisativa

Twitter : www.twitter.com/familianestle

YouTube: www.youtube.com/nestlebrasil

Instagram: @familiamaisativa / www.instagram.com/familiamaisativa

Mais informações:

ZDL – Rafael Zito

rafaelzito@zdl.com.br

F: 11 991988505

Siga a ZDL no twitter: twitter.com/ZDLcomunica

e no facebook ZDL Comunicação