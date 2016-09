Brasília, 2 de setembro de 2016

Impeachment: PSDB, DEM, PPS, PMDB e Solidariedade entram com mandado de segurança no STF

PSDB, DEM, PPS, PMDB e Solidariedade protocolaram, junto ao Supremo Tribunal Federal, na tarde desta sexta-feira (2), mandado de segurança pedindo que a votação que manteve os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff seja anulada. Os partidos solicitam que a Suprema Corte reconheça que o ato de cassação, por si só, já tem como consequência a sua inabilitação para o exercício de função pública, sem necessidade de nova votação. Leia mais

Fatiamento da pena de Dilma pelo Senado é grave erro e abre precedente, alertam deputados

Deputados tucanos criticaram duramente o fatiamento da votação do impeachment de Dilma no Senado, permitindo à petista a manutenção dos direitos políticos. A agora ex-presidente teve o impeachment aprovado por 61 votos contra 20, mas o questionável procedimento permitiu que a inabilitação para o exercício de função pública por oito anos fosse evitada em 2ª votação. PSDB, DEM, PPS, PMDB e Solidariedade entraram com mandado de segurança no STF nesta sexta-feira (2) pela anulação da segunda votação. Na avaliação dos parlamentares, o fatiamento abre um perigoso precedente. Leia mais

PT, Lula e Dilma são verdadeiros autores de golpe no Brasil, afirma Luiz Carlos Hauly

Após as declarações da ex-presidente Dilma de que foi vítima de um golpe, o deputado Luiz Carlos Hauly (PR) contrapôs a acusação e mostrou, por meio de um vídeo no site Conversa com os Brasileiros, que quem realmente praticou golpe no Brasil foi ela. O tucano preparou uma lista com “os 13 golpes” que Dilma, Lula e o PT deram nos brasileiros. Leia mais

Estreitar laços comerciais com a China é importante para atrair investimentos e superar crise, avalia deputado

Além da reunião da cúpula do G20, a viagem do presidente Michel Temer à China tem sido importante para estreitar laços entre o Brasil e o país asiático, um parceiro comercial fundamental. O ministro das Relações Exteriores, o senador licenciado José Serra, destacou que o objetivo da viagem é intensificar as relações comerciais e atrair investimentos chineses para projetos de infraestrutura no Brasil. Leia mais

Artigo: “Rejeição da inelegibilidade de Dilma é Inconstitucional”, por Bonifácio de Andrada

Na tarde de quarta-feira (31), assistimos um episódio significativo de relevante importância, a posse definitiva do Presidente Michel Temer como chefe do poder Executivo, do governo brasileiro. Na cerimônia, suas palavras sintetizaram bem a sua orientação, os seus objetivos e demostraram de fato a sua personalidade, um líder que deverá trazer grande contribuição para a vida política brasileira. Leia mais

Comissão de Segurança autoriza missão ao Acre para verificar ocorrência de ataques violentos

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou a realização de uma viagem, em missão oficial, à cidade de Rio Branco, capital do Acre. Segundo o deputado Rocha (AC), autor do requerimento (171/16), a visita dessa comissão é urgente diante do clima de violência instalado na capital, com atentados contra instalações de segurança públicas, coordenados por organizações criminosas. Leia mais

Emenda de Papa para Santa Casa de Santos é liberada

Foi liberada emenda de R$ 500 mil, de autoria do deputado João Paulo Papa (SP), para a Santa Casa de Santos. O valor será aplicado na compra de equipamentos para a UTI Neo Natal. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante o 26ª Congresso de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF), na quinta-feira (1o). Leia mais

As reportagens da Rádio PSDB estão identificadas com ,

enquanto aquelas com vídeo têm o símbolo .