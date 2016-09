Zagueiro Lucas Cunha exalta classificação antecipada do XV de Piracicaba na Copa Paulista

Após vitória por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (02) diante do Ituano, no Estádio Barão da Serra Negra, o Nhô Quim segue invicto na liderança do Grupo 3 e garantido na próxima fase da competição estadual. Para o zagueiro Cunha, o fator determinante do bom rendimento da equipe é a postura do grupo tanto dentro como fora de campo.

– Estamos trabalhando forte e se cuidando. A gente sabe o que quer e onde queremos chegar, conseguimos a classificação por mérito nosso, mérito da comissão. Estamos apenas colhendo os frutos que plantamos antes de iniciarmos o campeonato, afirma o defensor do XV.

A equipe comandada pelo técnico Cléber Gaúcho chega a 21 pontos, com seis vitórias e três empates em nove jogos disputados e garantiu classificação para a próxima fase da Copa Paulista com três rodadas de antecedência. Na liderança do grupo, que conta ainda com RB Brasil, Bragantino, São Paulo, Ituano, Paulista e Juventus-SP, a equipe alvinegra quer continuar pontuando.

– Mesmo classificados, vamos manter a nossa identidade. Devemos continuar dando sequência, pois quanto mais pontos fizermos, quanto mais gols marcarmos e menos gols levarmos, vamos ter mais benefícios nas próximas fases, avalia Cunha.

O XV de Piracicaba volta a campo na próxima quarta-feira (07), às 10h, no Estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí, contra o Paulista.