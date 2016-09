Grupo Manuí canta a história do sudeste no Sesc Vila Mariana

“Ecos da Paulistânia” apresenta cantigas de manifestações culturais e estilos musicais tradicionais da região sudeste



Nos dias 10 e 24 de setembro, sábados, a partir das 15 horas, a Praça de Eventos do Sesc Vila Mariana irá receber o Grupo Manuí que apresenta o espetáculo Ecos da Paulistânia. O show destaca as belezas da região sudeste, construída a partir de uma refinada pesquisa histórico-musical, concebida e realizada por talentosos músicos. A atração é livre e gratuita.

O espetáculo Ecos da Paulistânia é apresentado por cinco músicos e uma contadora de histórias, e traz um repertório de ritmos e cantigas das manifestações culturais e estilos musicais tradicionais do sudeste (moda de viola, guarânia, moçambique, folia de reis, cantigas guarani, vissungo), assim como músicas próprias inspiradas nesse universo cultural e canções da autoria de grandes compositores da música brasileira (Fernando Brant, Wagner Tiso, J. Fortuna, Juraildes da Cruz), que dialogam com o tema do projeto. Para situar o público no contexto do momento histórico sugerido pelos temas musicais, serão destacados fragmentos de passagens históricas da formação da Paulistânia Caipira, exaltando grandes heróis, terríveis vilões, crendices, histórias que não foram contadas, pequenos contos do imaginário popular, etc. Os arranjos promovem a interação da viola caipira e do violão com o acordeom e percussões tradicionais das manifestações culturais do sudeste, além de arranjos vocais inspirados nos cantos tradicionais.

O trabalho foi concebido por Leandro Pfeifer e Tatiana Zalla, musicado pelos dois e também por Rosângela Macedo, Melina Cabral, Domingos de Salvi e Felipe Soares, sob direção de Toninho Carrasqueira. Com textos de Kaká Werá, Ecos da Paulistânia traz um rico relato de um Brasil interior, passado e presente, que deixou em nós e em nossa cultura os seus traços.

Para a apresentação do dia 10, o Grupo Manuí contará com a participação especial do Grupo Tembiquai, da aldeia Mbya Guarani do Rio Silveira e, no dia 24 a participação será de Toninho Carrasqueira.

Para fotos de divulgação, acesse: www.dropbox.com/sh/ r2inasu1ji2rm2y/ AACZFwdZvvRf4pWSZp-AYM_Ga?dl=0

Serviço:

Ecos da Paulistânia

com o Grupo Manuí

Participações: Grupo Tembiquai (10/9) e Toninho Carrasqueira (24/9)

Dias 10 e 24 de setembro, sábados, às 15 horas

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 180 minutos

Livre

Grátis

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Katiusca Medeiros

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br