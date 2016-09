CORUMBÁ| Município comemora 238 anos com alvorada, desfile e show no dia 21

O município terá todo o mês de setembro dedicado ao aniversário.

(Foto: Arquivo)

O município de Corumbá, distante 425,9 quilômetros de Campo Grande comemora 238 anos de fundação no próximo dia 21 de setembro. A Prefeitura já iniciou as comemorações com entrega de obras de drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Pernambuco, Bairro Guarani, e serviços de melhoria na iluminação pública na mesma rua no trecho entre a Marechal Deodoro e Cyríaco de Toledo. Segundo o Diário Corumbaense, a programação se estende por todo o mês, e no dia 21 o dia começa com alvorada, às 6 horas, seguida do desfile marcado para às 16 horas e às 20h30 show na Praça Generoso Ponce.

Programação

05/9/2016 (Segunda-feira)

18 horas – Formatura dos alunos dos Cursos de Qualificação Profissional, no Centro de Qualificação Para o Trabalho Dom Bosco.

06/9/2016 (Terça-feira)

18 horas – Entrega da Reforma e Adequações na Praça da Nova Corumbá.

07/9/2016 (Quarta-feira)

9h30 – Solenidade em Comemoração à Independência do Brasil no Jardim da Independência. Para as 10 horas está programado o Desfile Cívico Militar na Avenida General Rondon.

08/9/2016 (Quinta-feira)

18 horas – Entrega da Praça Urkupiña.

09/9/2016 (Sexta-feira)

15 horas – Abertura dos Jogos da Reme no Complexo Poliesportivo – Ginásio Lucílio de Medeiros.

13/9/2016 (Terça-feira)

09 horas – Solenidade de Assinatura da Ordem de Serviço para Construção da UBS Fernando Moutinho 1, no Bairro Cravo Vermelho. Às 14 horas será a Palestra de Capacitação sobre Financeiro, Marketing, Técnicas de Venda e Segurança no Trabalho aos Pequenos Empresários pelo Programa Negócio Legal, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Corumbá e às 18 horas será a solenidade de entrega de pavimentação com lajotas sextavadas das Alamedas Eliane Dobes e Nair Dobes, na Popular Nova, (solenidade será na Al. Eliane Dobes).

14/9/2016 (Quarta-feira)

10 horas – Escolha dos mais Belos Idosos no Centro de Convivência dos Idosos.18 horas – Entrega da reforma e adequações da Praça do Bairro Popular Nova.

15/9/2016 (Quinta-feira)

08 horas – Jornada Odontológica no Centro de Convenções – Porto Fluvial e às 19 horas – Lançamento do Livro “Jamais a mesma Beleza” de Lúcio Heleno, na Casa do Dr. Gabi.

16/9/2016 (Sexta-feira)

08 horas – Jornada Odontológica no Centro de Convenções – Porto Fluvial, para ás 09 horas está programa a abertura da Semana Nacional de Trânsito, no CAIC e às 14 horas o Open FUNEC de Vôlei de Praia – Sub 21 Masculino, no Complexo Poliesportivo de Corumbá.

17/9/2016 (Sábado)

07h30 – Open FUNEC de Vôlei de Praia – Sub 21 Masculino, no Complexo Poliesportivo. Ás 08 horas – Formação aos Professores da REME e Assinaturas de Ordens de Serviços de pintura e reforma de 04 Centros de Educação Infantil, no Estrelinha Verde. Às 18 horas – Percutindo Arte, no Jardim da Independência. 19 horas – Comemoração do Aniversário de 69 anos da Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo, no Corumbaense Futebol Clube e às 19 horas – Comemoração do Aniversário da Cidade, no Distrito de Albuquerque.

18/9/2016 (Domingo)

07h30 – 4ª Etapa do Circuito Corumbá de Corrida de Rua na Avenida General Rondon. 18 horas – Corumbá Street na Concha Acústica – Praça Porto Geral.

19/9/2016 (Segunda-feira)

16 horas – Entrega da reforma do Centro de Educação Infantil Ana Gonçalves do Nascimento, na Rua Antonio Maria Coelho, esq. com Anita Garibaldi – S/N – Bairro Cristo Redentor. 09 horas – Blitz Educativa na Rua Frei Mariano com 13 de Junho.

20/9/2016 (Terça-feira)

16 horas – Entrega da Reforma da Creche Municipal Rosa Josetti na Av. Perimetral S/N – Bairro Generoso Ponce de Almeida.

21/9/2016 (Quarta-feira)

06 horas – Alvorada Festiva em Comemoração aos 238 anos de Corumbá Escola Municipal Cássio Leite de Barros; Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo; Escola Municipal Ângela Maria Pérez; Centro de Atendimento Integral a Criança “Pe. Ernesto Sassida” – CAIC; Escola Municipal José de Souza Damy. 16 horas – Desfile – Aniversário da Cidade.

20h30 – Show em Comemoração ao Aniversário da Cidade na Praça Generoso Ponce.

23/9/2016 (Sexta-feira)

08h às 11h – Feira do Trânsito no Jardim da Independência.

18 horas – Entrega da Pavimentação em concreto rígido da Rua Mato Grosso (acesso ao Porto Limoeiro).

24/9/2016 (Sábado)

07h30 – Campanha Nacional Multi-vacinação e Paralisia Infantil

19 horas – Lançamento do CD Percutindo Arte, no Cinema do Centro de Convenções – Porto Fluvial.

26/9/2016 (Segunda-feira)

18 horas – Entrega de Pavimentação com lajotas sextavadas na Alameda Baracat, no Bairro Aeroporto.

27/9/2016 (terça-feira)

18 horas – Entrega de Pavimentação com lajotas sextavadas na Alameda Felicidade, na Popular Nova.

28/9/2016 (Quarta-feira)

19 horas – Entrega da nova sede da Oficina de Dança de Corumbá, na Rua Antônio João – centro.

29/9/2016 (Quinta-feira)

16 horas – Entrega da Reforma da Creche Municipal Inocência Cambará, na Rua: São Judas Tadeu S/N – Bairro Maria Leite. 18 horas – Entrega da reforma e adequações na Praça do Bairro Universitário.

30/9/2016 (Sexta-feira)

09 horas – Entrega da construção do novo Centro de Especialidades Odontológicas de Corumbá – CEO, na Rua Eugênio Cunha – Bairro Universitário. 16 horas – Entrega da reforma da Creche Municipal Maria Benvinda Rabello, na Rua José Fragelli s/n – Bairro Jardim Dos Estados.