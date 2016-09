Em um fim de semana de muito 4×4 em Goiânia (GO), Suzuki Off-Road faz prova repleta de desafios

Rali de regularidade reuniu proprietários de veículos da marca para uma disputa off-road em meio às belas paisagens do Estado

Goiânia (GO), 03 de setembro de 2016 – O clima quente, aliado a belas trilhas, foram os ingredientes da etapa do Suzuki Off-Road em Goiânia (GO). A prova foi realizada junto com a largada do Rally dos Sertões, a maior prova off-road do Brasil.

Com um Grand Vitara, Cristiano de Avila Santos fez sua estreia na prova. “A motivação foi o carro. Temos um grupo de WhatsApp, Suzuki Grand Vitara Brasil, e estamos sempre conversando, passeando em Brasília (DF) e apareceu essa oportunidade aqui em Goiânia e viemos.” disse.

O percurso, com bastante poeira, passou por estradas de fazenda e trilhas, com um visual bem bonito

Daphne da Fonseca Pearson, saiu de São Paulo com a filha Nathaly Fairlie Person Freitas, aproveitou para passear pelo interior de Goiás antes da prova e ainda conquistou a quinta colocação. “Eu gosto de tudo, do passeio, das disputas e adoro o meu Jimny. Sempre faço trilha com ele. Marcamos essa viagem de férias por causa da prova e ainda aproveitamos o passeio”, vibra Daphne.

O Suzuki Off-Road é um rali de regularidade para veículos Suzuki 4×4 das linhas Grand Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Sidekick. Não há divisão de categorias e a premiação é do 1º ao 5º colocado. Podem participar até quatro pessoas por carro, sendo que o navegador tem que ter, no mínimo, 16 anos e os acompanhantes, pelo menos, 10 anos.

Quem também aproveitou e sai ainda mais feliz é o casal, Fabricio Ferreira da Rocha e Carolina Placona, que conquistou o primeiro lugar. “Adoramos passear, viajar e, como dupla, sempre temos algo pra melhorar. Estamos insistindo há algum tempo e hoje terminamos em primeiro lugar. Foi muito gostoso”, afirma Fabricio. “Viemos no fim de semana passado e não perdemos a oportunidade de participar do rali. Estou muito feliz, já faz um tempo que estamos perseguindo. E esse é nosso primeiro, primeiro lugar”, completa Carolina.

Próxima etapa

Na próxima etapa, o Suzuki Off-Road desembarca em Fortaleza (CE), para uma divertida etapa com as belezas naturais nordestinas no dia 18 de setembro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site www.suzukiveiculos.com.br. Mas fique atento, as vagas são limitadas.

Suzuki Pelo Bem – Ação Social

A Suzuki Veículos realizou a ação social Suzuki Pelo Bem e arrecadou 1,5 tonelada, que foram destinadas ao OVG (Organização das Voluntárias de Goiás).

Resultados Suzuki Off-Road – 4ª etapa – Goiânia (GO)

1) Fabricio Ferreira da Rocha / Carolina Placona – Osasco (SP) – 586 pontos perdidos

2) Diego Campos / Raoni Barros – Brasília (DF) – 956 pp

3) Renato Gertrudes / Camila Escobar – Brasília (DF) – 988 pp

4) Ana Lucia Borsatto Leitao / Paulo Fernandes da Silva Filho – Petrópolis (RJ) – 993

5) Daphne da Fonseca Pearson / Nathaly Fairlie Person Freitas – São Paulo (SP) – 1195 pp

