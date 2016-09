Treino aberto da seleção arrecada 15 toneladas de alimentos

O treino aberto da seleção brasileira de futebol na Arena da Amazônia, em Manaus, nesse sábado (3), foi marcado pela animação dos torcedores

4 set 2016

O treino aberto da seleção brasileira de futebol na Arena da Amazônia, em Manaus, nesse sábado (3), foi marcado pela animação e pelo carinho dos amazonenses. Alguns torcedores se excederam e invadiram o campo nos minutos finais do treinamento. Neymar chegou a ser derrubado durante a confusão. Apesar disso, o clima de festa permaneceu no estádio, que recebeu 15 mil pessoas.

Para adquirir um ingresso, era necessário doar um quilo de alimento não perecível. A iniciativa resultou na arrecadação de 15 de toneladas de alimentos que serão doados a entidades beneficentes de Manaus. A entrega está prevista para a próxima quarta-feira (7).



“As pessoas estavam muito ansiosas por esse momento, algo que vão levar para a vida inteira. Muitos aqui, inclusive, estão entrando pela primeira vez na Arena da Amazônia e logo por um motivo tão especial. Além disso, o treino não fez só bem a quem veio assistir, mas também a todas as instituições que serão agraciadas com alimentos que foram trocados pelo ingresso do treino aberto. Vai ajudar muita gente”, afirmou o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, segundo informações publicadas no site do governo do Amazonas.

A seleção brasileira está na capital amazonense para mais uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O Brasil vai enfrentar a Colômbia na terça-feira (6) na Arena da Amazônia, às 20h45, horário local (21h45 em Brasília). Já foram vendidos 36 mil ingressos, dos 42 mil disponibilizados para a partida.

