Ministério das Cidades pede suspensão da liminar concedida pela Justiça Federal do DF

A lei obrigava os condutores de todo o País a acender o farol do veículo durante o dia em rodovias

Daniela Silis, com assessoria

O Ministério das Cidades irá entrar com um pedido de suspensão da liminar que suspende a Lei do Farol Baixo (Lei 13.290). A Advocacia Geral da União (AGU) já foi informada do teor da decisão que determina a suspensão da aplicação de multas referentes à lei.

A consultoria jurídica do Ministério das Cidades, junto com a Procuradoria Regional da União – 1ª região, deve apresentar, ao longo da semana, o pedido de suspensão da liminar ao Tribunal Regional Federal da 1ª região. O entendimento dos dois órgãos é de que a decisão provisória não leva em consideração o bem coletivo e a segurança no trânsito. A intenção da aplicação da Lei é preservar vidas aumentando as condições de segurança nas rodovias, estradas e ruas do País.

A Lei do Farol Baixo obrigava os condutores de todo o País a acender o farol do veículo durante o dia em rodovias. Na decisão expedida nesta sexta-feira (02), o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal em Brasília, entendeu que os condutores não podem ser penalizados pela falta de sinalização sobre a localização exata das rodovias.

Fonte: PerfilNews