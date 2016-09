Australiano Jonny Durand confirma favoritismo e é campeão do Pré-Mundial de Voo Livre em Brasília

Competição internacional de asa delta teve o brasileiro Carlos Niemeyer como vice, a vitória de Francoise Dieuzeide-Banet (FRA) no feminino e o título da Itália na competição por equipes

Pódio masculino (Divulgação)



Pódio feminino (Divulgação)



Pódio completo por equipes (Divulgação)



Time Brasil A no pódio (Divulgação)



Durand (de verde) comemora o título (Divulgação)



Beto Schmitz, diretor técnico (Divulgação)



Vista aérea da Esplanada dos Ministérios (Divulgação)



Crianças fazem festa ao lado de uma asa delta (Divulgação)



Medalhas para os participantes (Divulgação)



Brasília (DF) – O Pré-Mundial de Voo Livre, evento-teste para o Campeonato Mundial marcado para agosto de 2017, também na Capital Federal, foi encerrado no final da tarde deste sábado (3). Devido aos fortes ventos no último dia, a etapa final foi cancelada e os campeões foram festejados pelo público no gramado da Esplanada dos Ministérios. Número 2 do mundo, Jonny Durand (AUS) confirmou o favoritismo e venceu a competição. O vice-campeão foi Carlos Niemeyer (BRA), seguido de Davide Guiducci (ITA). Entre as mulheres, a vitória foi da francesa Françoise Dieuzeide-Banet e na disputa por equipes o título ficou com a Itália.

Após cinco etapas realizadas, o austaliano Jonny Durand acumulou 4.353 pontos, contra 4.273 de Carlos Niemeyer e 4.272 de Davide Guiducci. “Aqui em Brasília sempre temos bons voos. Ter mais de 100 pilotos na cidade e pousar na Esplanada é algo realmente bacana e especial. A organização foi ótima e sabe o que precisa fazer para termos um Campeonato Mundial muito bom em 2017. Será um dos melhores mundiais de toda história”, avaliou Durand.

Experiente e realista, Jonny comemorou o resultado e já definiu as equipes favoritas para o Mundial. “Já competi umas quinze vezes no Brasil e sei que é muito difícil encarar os pilotos brasileiros, porque eles são muito bons. Vencer esse campeonato com mais de 100 inscritos é muito bom para mim. É uma das minhas principais vitórias até hoje. Teremos equipes fortes em 2017, com os italianos e brasileiros favoritos ao título. Nós australianos esperamos estar no pódio, mas saberemos que será muito difícil”, destacou.

Um dos pilotos mais experientes do Time Brasil, o carioca Carlos Niemeyer, de 57 anos, avaliou sua participação e já começou a planejar o Mundial ano que vem. “Brasília é um dos melhores lugares do País para voar. Tínhamos uma certa restrição de altitude por regras da Força Aérea (pouco mais de 2.700 m para voar) mas mesmo assim é muito bom. Este foi meu melhor resultado competindo aqui na cidade. Procurei fazer uma campeonato conservador, arriscando menos e deu certo, muito acima do esperado pelo tanto que venho treinando”, disse Niemeyer.

“A equipe brasileira é muito forte, tem chances de ganhar o título mundial ano que vem, mas sinceramente achei até bom não termos levado esse Pré-Mundial porque chegaríamos como favoritos e talvez seria uma pressão grande demais para carregar. Em 1999, ano que vencemos o Mundial, a Áustria chegou como favorita disparada e nós ganhamos. Talvez seja melhor assim do que ser a principal seleção e não corresponder àquilo que esperam”, complementou.

Competição feminina – Número 2 do mundo e favorita ao título, a alemã Corinna Schwiegershausen ficou fora do pódio, que teve Francoise Dieuzeide-Banet, com 2.427 pontos, Kathleen Rigg (GBR), 2.122, e Chisato Nojiri (JPN), 2.120, nas três primeiras colocações. “Gostou muito de competir no Brasil, porque me lembra as condições que estou acostumada a treinar. É minha terceira vez em Brasília e tive uma experiência boa, mesmo com alguns dias difíceis. O melhor dia foi a sexta-feira (2) quando cheguei na Esplanada.”, relatou a quarta colocada, Corinna.

“A organização está de parabéns. Ótimo trabalho feito, cuidando da segurança dos pilotos e dando auxílio em todos os momentos Torço muito para os organizadores conseguirem realizar o Mundial em 2017 com toda estrutura que merecem, patrocínios fortes e um evento consolidado”, acrescentou.

Beto Schmitz, diretor técnico do campeonato, também fez um balanço positivo do evento. “O Pré-Mundial superou todas as expectativas, tanto na organização como na parte técnica. Todos os pilotos elogiaram muito a estrutura que montamos na rampa do Vale Paranã, em Formosa, como na Esplanada dos Ministérios. O clima ajudou e proporcionou ótimos voos e, por tudo isso, temos certeza de que Brasília fará um grande Mundial em 2017.”

Resultados acumulados

1- Jonny Durand (AUS) – 4.355 pontos (990+828+824+968+745)

2- Carlos Niemeyer (BRA) – 4.274 (831+802+923+941+777)

3- Davide Guiducci (ITA) – 4.273 (908+787+836+898+844)

4- Primoz Gricar (GER) – 4.263 (630+834+1.000+936+863)

5- Marco Laurenzi (ITA) – 4.251 (911+845+856+953+686)

1- Francoise Dieuzeide-Banet (FRA) – 2.427 (106+473+509+582+757)

2- Kathleen Rigg (GBR) – 2.122 (451+634+438+599+0)

3- Chisato Nojiri (JPN) – 2.120 (229+477+497+724+193)

4- Corinna Schwiegershausen (GER) – 1.922 (513+112+407+262+628)

5- Claudia Mejia de la Pava (COL) – 692 (43+139+215+295+0)

1- Itália A – 13.270

2- Brasil A – 13.237

3- Austrália – 12.320

4- Áustria – 11.052

5- Brasil B – 10.458

Local ideal para a prática do voo livre – Conhecida mundialmente como a “Havaí do Voo Livre”, Brasília é um dos locais ideais para a prática do esporte no País. A cidade possui ventos predominantes do quadrante leste e o clima bastante seco nesta época do ano, que proporcionam voos fantásticos de até cinco horas de duração. As correntes térmicas são aproveitadas pelos pilotos para ganhar altura e realizar voos de até 170 km de distância, utilizando somente as forças da natureza.

O Campeonato Pré-Mundial de Voo Livre na modalidade asa delta, evento-teste para o Mundial programado para 6 a 19 de agosto de 2017 na Capital do País, reuniu 102 pilotos de 24 países e foi patrocinado pela Caixa e Governo Federal. Teve o apoio de Mormaii, Sol Paragliders, Eco Bocaina, Buriti Água, SuperAr Escola de Voo Livre, UTI Vida, SportFisio, Governo do Distrito Federal, Secretaria de Esporte, Prefeitura de Formosa, Força Aérea Brasileira e Corpo de Bombeiros de Goiás. Teve como hospital oficial HOME “Cuidando da saúde dos atletas”. A realização foi da Confederação Brasileira de Voo Livre e Zenith Marketing.

Resultados completos – Todos os resultados, de cada um dos dia e o acumulado, bem como a classificação completa por equipes, estão disponíveis em: https://www.cvlb.com.br/compes/competicao-43/.

