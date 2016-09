Com pintura de Camilo, Botafogo vence o Grêmio e se afasta da zona da degola

Alvinegro bateu o Tricolor gaúcho por 2 a 1, neste domingo, na Arena Botafogo. Camisa 10 abriu o placar com um golaço de bicicleta e artilheiro Sassá marcou o segundo do Glorioso

O Botafogo não vencia o Grêmio desde 2011. Mas isso ficou no passado. Com intensidade de sobra, o Glorioso venceu o Grêmio por 2 a 1, na Arena da Ilha, chegou aos 29 pontos e se distanciou mais da zona de perigo. Camilo – com uma bicicleta de cinema – e o artilheiro Sassá garantiram o triunfo.

O primeiro tempo foi de domínio absoluto do Glorioso, que parecia querer responder a torcida depois da pesada derrota pela Copa do Brasil. E o time mostrou o seu melhor, com infiltrações e muita velocidade, além de um Luis Ricardo inspirado. Primeiro o lateral recebeu livre, de Bruno Silva, e cruzou na área. Camilo, de bicicleta, aos 20, acertou uma pintura na Arena da Ilha.

E o Botafogo e seu lateral-direito, que foi capitão no jogo, não parariam por aí: oito minutos depois, aos 28, ele deixou Sassá livre. O artilheiro do Brasileiro, com 10 gols, não perdoou: Alvinegro 2 a 0. Nem mesmo a lesão de Fernandes, que saiu machucado e deu lugar a Dudu Cearense, desanimou o meio-campo alvinegro, que manteve a intensidade e deu poucos espaços até o final da primeira etapa.

No segundo tempo, conforme o Botafogo buscou administrar a vantagem, o Grêmio cresceu. Roger trocou Luan de lado, dando maior liberdade ao camisa 7. Pelo meio, ele apareceu mais. E foi assim que ele serviu Batista, que driblou Sidão e descontou, aos 34 do segundo tempo. Contudo, a equipe gaúcha era pouco incisiva. Quase não finalizava. Com a trinca Airton, Bruno Silva e Dudu Cearense correndo muito, o técnico Jair Ventura buscou se fechar e explorar a velocidade de Pimpão, que substituiu Sassá.

Mesmo com a diferença apenas de um gol, o time de Roger Machado não teve força para pressionar no final. Assim, os alvinegros mantiveram a posse de bola na frente e, mesmo não finalizando, conseguiu manter o adversário longe de sua meta. Na volta a Arena Botafogo em jogos pelo Brasileiro, o Botafogo vence, se afasta da parte de baixo e deixa o rival fora do G-4.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)

Data-hora: 4/9/2016, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Rewat (MT)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT)

Público/Renda: 5.199 presentes / R$ R$ 143.720,00

Cartões amarelos: Emerson, Airton e Cali (BOT); Luan, Edilson e Maicon (GRE)

Gols: Camilo – 20’/1ºT (1-0), Sassá 28’/1ºT (2-0) e Batista – 34’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: Sidão, Luis Ricardo (Emerson Silva – 36’/2ºT), Carli, Emerson e Victor Luis; Airton, Fernandes (Dudu Cearense – 28’/1ºT) , Bruno Silva e Camilo; Neilton e Sassá (Rodrigo Pimpão – 16’/2ºT) – Técnico: Jair Ventura

GRÊMIO: Bruno Grassi, Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace (Ramiro – 14’/2ºT), Maicon (Kaio- 32’/1ºT), Jaílson e Douglas; Luan e Henrique Almeida (Batista – 14’/2ºT) – Técnico: Roger Machado.