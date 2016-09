Homem de 33 anos é executado com cinco tiros, dois deles na cabeça

Vítima foi assassinada sobre colchão, dentro de quitinete, na Capital

4 SET 2016 – Por LAURA HOLSBACK – Correio do Estado MS – 07h:45

Crime aconteceu no Bairro Jardim Tarumã, na Capital – Álvaro Rezende / Correio do Estado Adriano Cardoso da Silva, de 33 anos, foi executado com cinco tiros dentro de quitinete, na Rua da Integração, no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Dois dos disparos atingiram a cabeça da vítima.

De acordo com Boletim de Ocorrência, vizinho foi que chamou policiais militares depois de escutar tiros. Dentro da quitinete, a vítima foi encontrada sobre colchão com perfurações no tórax, queixo, testa, braço esquerdo e direito.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pelo motivo fútil, mas o delegado plantonista da delegacia da Vila Piratininga, Hoffman D’Ávila, não divulgou para a imprensa qual a principal suspeita. Não há informações se existem suspeitos.