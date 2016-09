Buraco em rodovia causa grave acidente e fere seis pessoas

Em um carro estavam quatro pessoas, entre elas duas crianças

4 SET 2016 – Por ALINY MARY DIAS – Correio do Estado – 14h:03

Dois carros colidiram hoje pela manhã na MS-141, entre Angélica e Ivinhema, e seis pessoas ficaram feridas. Um buraco na pista, conforme apura a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), causou o grave acidente.

Segundo o Ivinotícias, um Corsa estava no sentido Ivinhema-Angélica quando o motorista de 41 anos perdeu o controle da direção depois de passar em um buraco e acabou invadindo a pista contrária. No sentido oposto estava um Voyage, que foi atingido em cheio.

No Corsa estavam quatro pessoas da mesma família, entre elas duas crianças de 6 e 13 anos. Todos tiveram ferimentos por todo o corpo. No Voyage eram o motorista de 55 anos e um passageiro de 20, ambos tiveram escoriações.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivinhema e uma ambulância municipal de Angélica fizeram o socorro das seis vítimas. Todas foram levadas para o hospital de Angélica e nenhuma corria risco de morrer no momento do resgate.

O trânsito foi controlado pela PRE e ainda não se sabe se o buraco que causou a colisão será fechado.