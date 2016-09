Órgãos públicos abrem 1,9 mil vagas e salários podem chegar a R$ 10 mil

4 SET 2016 Por G1 09h:51

Pelo menos 12 órgãos abrem inscrições de concursos públicos, na segunda-feira (5), para um total de 1.972 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior.

Na modalidade de formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 10.139,16 na Prefeitura de Palmas (PR). Somente na Prefeitura de Boa Vista são 552 vagas.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) – HRL

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) vai abrir concurso para um total de 597 vagas em cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para atuar no Hospital Universitário de Lagarto, em Sergipe. Os salários vão de R$ 1.863,48 a R$ 8.887,51. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutoaocp.org.br de 5 de setembro a 1º de novembro. As provas objetivas estão previstas para o dia 27 de novembro.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) – HUJB

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) divulgou três editais de concursos públicos para um total de 302 vagas em cargos de níveis médio e superior. As vagas são para o Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB), em Cajazeiras (PB). As remunerações variam de R$ 1.863,48 a R$ 8.887,51. Os candidatos podem se inscrever de 5 de setembro a 3 de novembro pelo site www.institutoaocp.org.br. A prova será aplicada em 4 de dezembro.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) vai abrir concurso para 109 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21. As inscrições estarão abertas pelo site http://concursos.fundacaocefetminas.org.br no período de 5 de setembro a 5 de outubro. A prova será aplicada em 27 de novembro.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) divulgou edital de concurso público para 42 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21. Os candidatos podem se inscrever entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro pelos sites www.ifpa.edu.br e www.concursos.ifpa.edu.br. A seleção será feita por meio de provas objetiva e de títulos. A prova objetiva será aplicada em 27 de novembro.

Instituto Federal de Rondônia (IFRO)

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) divulgou edital para o concurso público que oferece 120 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.834 a R$ 4.234. As inscrições devem ser feitas 5 a 21 de setembro pelo site www.institutobrasil.net.br. As provas serão no dia 13 de novembro.

Prefeitura de Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista vai abrir processo seletivo para 552 vagas em cargos de nível fundamental, sendo 99 imediatas e 453 para cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.014. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.idecan.org.br entre os dias 5 a 22 de setembro. A prova objetiva será aplicada em 23 de outubro.

Prefeitura de Grupiara (MG)

A Prefeitura de Grupiara (MG) alterou o período de inscrições do processo seletivo para 6 vagas em cargos de nível fundamental. O salário é de R$ 1.014. Agora, as inscrições podem ser feitas de 5 a 20 de setembro pelo site www.exodusaudiaadm.com.br. A seleção será feita por de provas objetiva e de títulos. A prova está prevista para o dia 16 de outubro.

Prefeitura de Jaú (SP)

A Prefeitura de Jaú (SP) fará concurso para 10 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.371,02 a R$ 2.721,26. As inscrições podem ser feitas de 5 a 18 de setembro pelo site www.consesp.com.br. A prova objetiva está prevista para o dia 23 de outubro.

Prefeitura de Mercês (MG)

A Prefeitura de Mercês (MG) divulgou edital de concurso para 132 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 4 mil. As inscrições estarão abertas de 5 de setembro a 4 de outubro pelo site www.rvcon.com.br. A seleção será feita por meio de provas objetiva, de títulos e prática, além de avaliação psicotécnica, de acordo com o cargo.

Prefeitura de Palmas (PR)

A Prefeitura de Palmas (PR) vai abrir concurso para 64 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 947,51 a R$ 10.139,16. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.concursosfau.com.br entre os dias 5 e 26 de setembro. A prova será aplicada em 23 de outubro.

Prefeitura de Piancó (PB)

A Prefeitura de Piancó (PB) divulgou edital de concurso para 13 vagas em cargos de nível fundamental. O salário é de R$ 1.014. Os candidatos podem se inscrever de 5 a 30 de setembro pelo site www.educapb.com.br. As provas objetivas serão aplicadas em 6 de novembro.

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) vai abrir concurso para 13 vagas em cargos técnico-administrativo de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.294,81 a R$ 3.868,21. As inscrições estarão abertas de 5 de setembro a 3 de outubro pelo site www.ufsm.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 11 de dezembro.

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) fará concurso para 12 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 2.294,81 a R$ 3.868,21. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ingresso.ufu.br de 5 a 19 de setembro. As provas serão aplicadas em 9 de outubro.