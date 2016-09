Presidente de conselho é morta com tiro na nuca após discussão

Uma testemunha relatou que foram feitos três disparos

3 SET 2016 – Por MARIANE CHIANEZI – Correio do Estado – 07h:32

Vanessa Costa Morito Rodrigues, de 33 anos, foi assassinada depois de ser atingida com um tiro na nuca na madrugada de hoje, por volta das 3h, no bairro Vila Rosa, em Dourados. A vítima, que era presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade, estava discutindo com uma pessoa ainda desconhecida quando foi morta.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha ouviu Vanessa em discussão com alguém quando foram disparados três tiros e a discussão cessou. Ao sair do lado de fora da casa, a testemunha viu a vítima caída ao lado de uma motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Vanessa já estava sem vida. A Polícia Militar realizou rondas nas proximidades para identificar o responsável pelos disparos, entretanto não foi encontrado.

Há câmeras de seguranças nas localidades onde o homicídio aconteceu e imagens poderão ajudar a polícia nas investigações. Nada da vítima foi levado, sendo que a moto, bolsa, documentos e a quantia de R$ 69 permaneceram no local do crime.