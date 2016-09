Cavalo Quarto de Milha cresce 20% na Expointer 2016

Levantamento da ABQM aponta que a região Sul do país concentra 14% do plantel nacional da raça

A maior raça equina do país, que chegou este mês aos 507 mil cavalos registrados, tem 14% do seu plantel concentrado na região Sul. De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná somam 15 mil proprietários. 11% dos sócios da ABQM também estão no Sul. O levantamento foi feito durante a Expointer 2016, realizada de 27/08 a 04/09, na cidade de Esteio (RS).

Nas últimas décadas, a raça vem despontando no Rio Grande do Sul, na parte esportiva. Há doze anos, a ABQM promove uma das mais tradicionais provas equestres do Estado, o Laço Comprido. Em 2015, a modalidade que está dividida em 19 categorias recebeu 505 inscrições. Este ano, as provas realizadas pela associação e pelo Núcleo Sul Quarto de Milha (NSQM) contabilizaram 605 inscrições. Um recorde que representa um crescimento de 20%.

Para Fábio Pinto da Costa, presidente da ABQM, o número indica a sólida expansão do Quarto de Milha no território nacional. “Constatamos no 9º Congresso Brasileiro de Laço Comprido que a raça está em um crescimento constante. Além do recorde de inscrições, acompanhamos a venda de exemplares de destacada genética por boas médias”. Em todo o país, a ABQM vem investindo em organização de eventos oficiais, premiação e no Bem-Estar animal.

Eduarda Lima é tricampeã do Congresso

Mais uma vez as mulheres vêm atraindo a atenção dos gaúchos nas provas do Laço Comprido e, pela Classe Amazonas, a jovem Eduarda da Silva Lima foi o grande destaque, obtendo por três anos seguidos o título de campeã do Congresso Brasileiro. Desta vez ela deu o galope da vitória competindo com o tordilho Shiners Hussy (Shiners San Bell x Hussy Poco FNS). “A alegria é imensa por ser ainda a campeã dos três primeiros lugares da prova”, frisou ela.

Diogo Soccal ficou com o título da Amador

Na Classe Amador do Congresso Técnico de Laço Comprido, Diogo Carvalho Soccal venceu com o baio Sandstorm Skippy HEM (Sandstorm Keys TMR x Let Skippy SL), para a alegria dos gaúchos da cidade de Santa Maria. “É uma satisfação muito grande conquistar essa linda fivela da competição. No ano passado nós ‘batemos na trave’, mas agora chegou a nossa vez”, expressou com alegria o campeão. O conjunto já havia sentido o gosto da vitória em 2015.

Gilson Santos foi o melhor da Sênior

A comemoração também foi dos gaúchos na Classe Aberta Sênior. Gilson Alves dos Santos confirmou sua qualidade de grande laçador, tornando-se bicampeão do congresso. Após vencer no ano passado, montando Play Nitro EMB, repete a dose desta vez com o tordilho Sr Lizs Poco FNS (Sr Lizs Doc x Hussy Poco FNS), levando para a cidade de Espumoso, interior do Estado mais um troféu. “O Sr Lizs é um cavalo muito inteligente e fácil de trabalhar”, destacou.

Adilson Santos fica com o troféu da Classe Aberta

Superando 29 conjuntos concorrentes na Classe Júnior, a comemoração foi do sul-mato-grossense Adilson Vitorino dos Santos, que venceu a prova montando a égua Caracolita San Bell (Shiners San Bell x Reed Express AJH). “O prazer foi duplo, pois vencer qualquer competição sempre é gratificante, ainda mais conquistando um título inédito pela ABQM. Já venci alguns campeonatos nacionais, mas o Congresso Brasileiro foi o primeiro”, revelou o treinador.

Fonte: Texto Assessoria de Comunicação