PM comemora 181 anos e governador entrega medalhas de condecoração a civis e militares

Cerimônia será realizada nesta segunda-feira

Divulgação/Arquivo

A PM-MS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) comemora 181 anos e condecora 75 civis e militares durante cerimônia na manhã desta segunda-feira (5).

As medalhas de condecoração do Mérito Policial Militar a civis e militares significam a mais alta honraria da PM-MS e serão entregues pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB).

Serão condecorados 15 civis, 60 militares e 109 civis e militares com a Insígnia do Mérito Policial Militar.

Recebem a homenagem os secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, comandante-geral da PM/MS, coronel Judice Teixeira secretários Jaime Verruck e Márcio Monteiro; o procurador geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos; o diretor-presidente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Gerson Claro; o inspetor chefe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Luiz Alexandre Gomes da Silva, e o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.

Além das condecorações serão realizados juramento de 20 aspirantes ao posto de oficial (2º tenente), formatura de 364 sargentos e desfile das tropas. A cerimônia será às 9 horas, no Comando Geral da Polícia Militar.