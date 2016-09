Carro atravessa sinal vermelho, bate em outro e capota na avenida Zahran

Avenida Zahran ficou interditada (Foto: Marcos Ermínio)

Um veículo modelo Renault Duster furou o sinal vermelho na avenida Eduardo Elias Zahran, no cruzamento com a rua Rui Barbosa, bateu em um Fiat Palio e capotou na tarde deste domingo (04). Apesar do impacto da batida, ninguém se feriou gravemente.

O Duster era conduzido por Ivanice da Silva Pereira, 49, que estava sozinha no veículo. No Fiat Palio estava Nivaldo Brandão que seguia pela rua Rui Barbosa no sentido bairro centro.

No cruzamento com a Avenida Eduardo Elias Zahran, foi surpreendido pela Duster que avançou o sinal vermelho. “Se eu não tivesse devagar, podeira ter sido pior, ela estava em alta velocidade” disse o condutor.

Os dois motoristas estavam sozinhos nos veículos e não tiveram ferimentos graves. Por conta do acidente a Avenida Eduardo Elias Zahran está interditada no sentido centro bairro.