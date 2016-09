Oito pessoas da mesma família são presas durante briga em velório

Divulgação

Confusão em um velório fez com que oito pessoas da mesma família fossem parar na delegacia, durante a noite deste domingo (04), em Campo Grande. A briga ocorreu depois de uma discussão sobre a liberação do corpo de um homem que não teve a identidade revelada, que estava sendo velado na capela de uma funerária na Rua da Imprensa, no bairro Monte Castelo.

Conforme o boletim de ocorrência, a força tática foi acionada depois que uma sobrinha do homem morto, de 26 anos, chegou ao local e perguntou quem havia liberado o corpo do tio para velório. Um outro tio dela, de 45 anos, se apresentou como autor da ordem e ai começou a confusão.

Uma mulher de 25 anos teve ferimentos nos olhos, depois de ser foi atingida por golpes de capacete. Outra mulher, de 27 anos, disse que foi lesionada com uma arma de choque e um garoto de 22 anos contou que tinha ferimentos na cabeça, causados por outro rapaz de 23 anos.

O homem de 45 anos, pivô da discussão, afirmou a polícia que foi ameaçado de morte. Todos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e vão responder por lesão corporal, ameaça e vias de fato.