Cia de Dança Kika Tocchetto promove 2ª edição do espetáculo Carne Valle, inspirado no Carnaval baiano

Fotos: Almir Bindilatti

Depois do sucesso da primeira edição, o espetáculo de dança contemporânea full-on Carne Valle, da Companhia de Dança Kika Tocchetto, estreia nova temporada em Salvador nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no espaço Trapiche Barnabé. Trazendo muitas novidades, a montagem interativa inspirada no Carnaval da Bahia e toda a sua alegria, energia, magia, mistura de cores e manifestações culturais vai promover, mais uma vez, a experiência única de aproximar os bailarinos do público durante as performances. Este ano, a plateia vai poder curtir, ao final das apresentações, os shows do cantor Bruno Masi (dia 16), da banda Diamba (dia 17) e do grupo Quabales (dia 18).

Unindo os diversos tipos de artes, Carne Valle vai movimentar os espectadores, integrando-os de forma prazerosa ao espetáculo por meio da dança, artes circenses, artes visuais, com projeção de Vjs e uma banda executando músicas, ao vivo, trazendo para a apresentação a leitura de signos que integram a folia momesca, entre eles, o amor, a fé, o sincretismo religioso, o convívio e o gingado. As noites multissensoriais contarão com performance do grupo Urban Sounds (Quabales), projeto cultural percussivo do Nordeste de Amaralina criado pelo baiano Marivaldo Santos, integrante do grupo inglês STOMP (NY), que assina a direção musical do espetáculo.

“A segunda edição do Carne Valle será uma verdadeira festa. Trazendo a magia do Carnaval e as diversas linguagens artísticas, vamos estimular os sentidos e sentimentos da plateia, com participação intensa do público em todas as cenas. É um número construído também para atrair aqueles que vão a baladas, mas que não frequentam muito o teatro. Serão noites inesquecíveis, uma verdadeira sinestesia”, conta a diretora artística do espetáculo e bailarina Kika Tocchetto, que também participará de algumas cenas.

Carne Valle é uma realização da companhia Kika Tocchetto e conta com o patrocínio da Le biscuit e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através da Lei de Incentivo Fiscal FazCultura.

Mais informações sobre as atrações musicais:

Bruno Masi

Data: 16 de setembro, sexta-feira

O cantor e compositor Bruno Masi vai animar o encerramento no dia da estreia da segunda edição do Carne Valle. O ex-vocalista da banda Superfly vai embalar o público com um repertório especial com clássicos do Rock Pop, Rock Internacional e Nacional, incluindo sucessos autorais como “Trilhos Fortes”, gravada por Claudia Leitte, “A Camisa e o Botão”, conhecida também na voz de Daniela Mercury, e “Ondas”, composição feita em parceria com Mariana Paiva, canção vencedora do Prêmio Caymmi 2015. Não ficam de fora da set list hits dos Beatles, Luiz Gonzaga, The Strokes, Nirvana, Chico Buarque, Ramones, The Police e muitos outros grandes clássicos da música mundial e da MPB.

Diamba

Data: 17 de setembro, sábado

A banda Diamba vai estrear o show experimental, intitulado Experience, preparado especialmente para o encerramento da segunda noite do Carne Valle. No repertório especial, o grupo traz sucessos da carreira e do mais novo cd “Setas Indicam A Direção”. Formada pelos músicos Duda Sepúlveda, o Duda Diamba, no vocal; Renato Nunes no baixo e Tilson Santana nos teclados, a banda Diamba completa 20 anos em 2016 e segue se reinventando, criando novas sonoridades dançantes e sempre positivas, relacionando a vertente nativa do reggae brasileiro com as particularidades da cultura regional. Para a banda, que hoje conta com mais quatro integrantes, o baterista Iuri Carvalho, o tecladista Paulo Fael e os guitarristas André Lomi e Reman Buchegge, o segredo é manter o reggae sempre em evolução.

Com sotaque baiano e forma de fazer poesia cotidiana, a Diamba usa e abusa da literatura nordestina e ainda adiciona influências do Rock and Roll e da MPB em suas composições e repertórios. Já as influências do reggae vão de Bob Marley a Steel Pulse. A cadência de notas e a forma de cantar da Diamba são inconfundíveis e, ao mesmo tempo, totalmente globais.

Serviço:

O quê: Espetáculo de dança conteporânea full-on Carne Valle

Datas: 16, 17 e 18 de setembro de 2016

Onde: Trapiche Barnabé – Comércio

Horários: –Sexta-feira -20h