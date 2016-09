CLIMA| Início de semana com tempo nublado e previsão de chuvas em MS

Dia nublado em Campo Grande, com previsão de chuvas e máxima de 20ºC.

A segunda-feira (5) amanheceu com neblina e tempo nublado em Mato Grosso do Sul e há previsão de chuvas em Campo Grande e no Sul do Estado, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O tempo instável deve permanecer até amanhã (6).

Em Campo Grande, neblina e tempo nublado ao amanhecer de hoje, com 13ºC. Há previsão de chuva isolada nesta tarde e espalhada durante a noite. A máxima não passa de 20ºC.

Na região Sul do Estado, tempo nublado nesta manhã e em Dourados e Ponta Porã, o dia amanheceu com mínima de 8ºC. Deve chover de forma isolada à tarde e a máxima atinge 19ºC. Segundo o instituto, chove de forma espalhada durante à noite.

A mínima nesta manhã no Pantanal sul-mato-grossense é de 10ºC, de acordo com o Inmet. Na região, deve chover à tarde e a temperatura não passa dos 20ºC.

Não há previsão de chuvas em Três Lagoas e Água Clara. Na região, o dia amanhece com mínima de 14ºC. À tarde a previsão é de tempo nublado e máxima de 26ºC.