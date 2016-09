‘Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados’. Colossenses 1:13-14 Pensamento: Pacote completo. Quando fomos adotados na família de Cristo, não só fomos libertos do reino das trevas, mas também tivemos nossos pecados perdoados. Devemos viver como livres, nos opondo ao mover das trevas nas nossas vidas, buscando o que é bom e lícito, tendo como padrão Cristo e como parâmetro a Sua Palavra.

Oração: Pai, muito obrigado pelo privilégio de fazer parte da família cristã. Sei que com isso também várias responsabilidades acompanham este chamado. Me ajuda a ser fiel enquanto enfrento as dificuldades da vida, sendo exemplo aos que se encontram perdidos. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.

Oração pela igreja Perseguida: CAZAQUISTÃO (42º) – Ore por Imara*, ela é recém-convertida. O marido a abandonou com seu bebê. Agora ela vive com a mãe, Nafisa*, que ajuda a criar a criança. Nafisa é contra a fé da filha e disse que a expulsará de casa, com seu filho se ela não parar de seguir a Cristo e frequentar a igreja.