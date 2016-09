Como estruturar um plano de publicidade digital eficaz, explorando o alcance e a dinâmica dos meios digitais? A chave para melhores resultados está neste treinamento!

O IAB Treinamentos, em parceria com a JumpEducation, promoverá nos dias 23 e 24 de setembro de 2016 o Training Program sobre Venda de Publicidade em Meios Digitais, para o qual gostaríamos de convidá-lo(a) a participar.

Atualmente há muitos profissionais com vasta experiência em vendas de publicidade impressa e que estão se vendo em meio a um grande desafio, que é o de buscar resultados atuando em um ambiente dinâmico e com regras bem específicas. Com este treinamento, estes profissionais estarão aptos a entender a origem da mídia online, os aspectos técnicos do trabalho e a orientação a resultados de negócios – habilidades que capacitarão a conversar de forma segura com equipes internas de veículos e com clientes, sejam agências ou anunciantes.

Objetivos do Curso

Qualificar profissionais com experiência em vendas de publicidade a desenvolverem estratégias e táticas eficazes para vendas de formatos publicitários digitais.

A Quem se Destina

Profissionais interessados e/ou atuando em estratégias envolvendo mídias sociais, marketing digital, mídia online e planejamento em empresas anunciantes, veículos de mídia, agências etc.

Período do Curso

O Training Program conta com 16 horas, distribuídas em módulos especialmente desenvolvidos por professores com experiência comprovada no mercado. Aulas teóricas, vivências práticas e troca constante de experiências são elementos indispensáveis para a total absorção dos conceitos apresentados.

Módulos Abordados

Módulo 1: Introdução à publicidade online e sua evolução histórica

Objetivo: Mostrar aos participantes um histórico da publicidade online, a fim de permitir um entendimento maior de seus objetivos e diferenciais em relação à mídia off-line. Além disso, haverá uma análise sobre a participação da mídia online nos investimentos em publicidade e das perspectivas futuras, incluindo as mídias em dispositivos móveis.

Conteúdo: Histórico da publicidade online; Primeiras experiências; Consolidação da mídia; Evolução da Mídia Online nos investimentos em publicidade; As mídias mobile; Perspectivas de mercado.

Módulo 2: O comportamento da audiência na publicidade online

Objetivo: O comportamento do consumidor de publicidade online é específico, não guardando muita relação com suas reações à publicidade offline. Este módulo fará uma análise deste comportamento, baseado em dados de audiência e navegação.

Conteúdo: Perfil do consumidor de publicidade online no Brasil; pesquisas de comportamento dos usuários

Módulo 3: Como mensurar : Métricas Online e Fontes de Informação

Objetivo: Apresentar as principais métricas utilizadas no mercado, ensinando os conceitos e formulas de cálculo, bem como as ferramentas que podem ser utilizadas. Deverão ser citadas ainda as principais fontes de consulta para o planejamento, com rápidos exercícios para fixação dos conceitos. Ao término do módulo, o participante deverá estar familiarizado com as nomenclaturas e fontes de informações.

Conteúdo: Métricas; Conceitos e Fórmulas; Fontes de Dados; Exercícios de Fixação.

Módulo 4: Funcionamento de Adservers

Objetivo: Os Adservers são as ferramentas de gerenciamento de publicidade online que fazem a entrega da publicidade e fornecem as métricas para gestão da campanha. Este módulo mostra as características técnicas e melhores práticas e processos para gerenciamento da publicidade digital.

Conteúdo: Definição de Adserver; Características Técnicas; Rotinas e processos ligados ao adserver; Relatórios.

Módulo 5: Formatos de Publicidade

Objetivo: Conhecer os diferentes formatos de publicidade digital disponíveis no mercado, incluindo suas características, benefícios e limitações. Serão vistos modelos de mídia kit e exemplos de formatos em cada veículo.

Conteúdo: Formatos de publicidade digital mais utilizados pelo mercado; Características Técnicas e Melhores Usos.

Módulo 6: Negociação de compra e venda de Mídia e Inventários em Meios Digitais

Objetivo: Listar as principais formas de compra de mídia utilizadas no mercado, modelos de cobrança e possibilidades comerciais. Também se discutirão os conceitos de “inventário de mídia” na internet e seu impacto nas estratégias comerciais.

Conteúdo: Modelos comerciais (tabelas de preços); alternativas de precificação; exercícios e exemplos de negociação.

Módulo 7: Como planejar, negociar e gerir mídia em meios digitais de forma segura

Objetivo: Envolver todos os participantes no processo completo de planejamento, análise de campanha, definição e formatos mais apropriados, negociar a compra dos espaços, estimar os resultados e tomar decisões com relação à performance da campanha. Desta forma, diminuem-se os riscos dentro do processo.

Conteúdo: Briefings; Mídia Kit; planilha de resultados; relatórios de performance

Módulo 8: Projetos especiais e Inovação

Objetivo: Como melhor rentabilizar o inventário através de inciativas diferenciadas dentro dos mesmos espaços disponíveis. Como vender um projeto integrado de canais para entregar um melhor resultado de negócio para os anunciantes. Entendendo possibilidades de diferenciação para campanhas indo além do mídia kit. Ilustrando com exemplos inovadores aplicados no mercado.

Conteúdo: Projetos especiais; oportunidades diferenciadas; formatos inovadores.

Professores

Fred Pacheco/ Especialista em Mídias Digitais

Gustavo Reis/ Gerente de Mídias Digitais/ Tecnisa

Informações e Inscrições

* Valor Especial para Grupos

Tel. (11) 5071-4057, com Aline Monteiro

E-mail: aline.monteiro@jumpeducation.com.br

Diferenciais:

Modelo pedagógico focado em Desafios de Negócios, estrategicamente equilibrados entre Teoria e Prática;

Guia de Aula: todo conteúdo dos treinamentos reproduzidos na íntegra;

Download completo das aulas;

Wi-Fi Free;

Certificado de Conclusão com a chancela JumpEducation.

JumpEducation

Data: 23 e 24 de setembro de 2016

Local: Rua Flórida, 1.568 – Brooklin – São Paulo/SP

Horário: das 8h30 às 18h