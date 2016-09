Mega Feirão de Carros online traz ofertas até 15% abaixo das tabelas de mercado

São Paulo, 5 de setembro de 2016 – O Mercado Livre Classificados anuncia o Mega Feirão de Carros online. Concessionárias e lojistas de todo o Brasil oferecem até o dia 11 de setembro mais de 3 mil ofertas de carros seminovos e usados com descontos que chegam a 15% da tabela de mercado. As ofertas estão reunidas em uma página especial do site Mercado Livre: http://ofertas.mercadolivre. com.br/megafeirao. “O mercado de carros seminovos e usados está aquecido frente à venda de veículos novos. A campanha no semestre anterior foi um sucesso de acessos. Comparando o mês do feirão com o mês anterior, tivemos um aumento de 63% nas visitas e 102% de crescimento na quantidade de perguntas e interações nos anúncios, o que amplia as vendas dos nossos parceiros”, afirma Caio Ribeiro, diretor de Mercado Livre Classificados. Agenda: Mega Feirão de Carros MercadoLivre Classificados

Data: 02/09/2016 a 11/09/2016

Local: http://ofertas.mercadolivre. com.br/megafeirao

Regiões: abrangência nacional Sobre Mercado Livre Classificados É uma área exclusiva onde pessoas e empresas podem anunciar online veículos, imóveis e serviços dentro da plataforma Mercado Livre. Atualmente a plataforma conta com mais de 500.000 anúncios de veículos, imóveis e serviços no ar. O site MercadoLivre.com contabiliza mais de 152 milhões de usuários cadastrados e oferece um mercado online para a negociação de uma ampla variedade de bens e serviços de uma forma fácil, segura e eficiente. É o décimo site de e-commerce mais acessado do mundo, segundo métricas da comScore. Através de suas seis áreas de negócios – MercadoLivre.com, Mercado Livre Classificados, Mercado Pago, Mercado Shops, Mercado Livre Publicidade e Mercado Envios + Axado e KPL, oferece soluções para que indivíduos e empresas possam comprar, vender, anunciar, pagar e gerenciar envios pela internet. A companhia está listada na Nasdaq (NASDAQ:MELI), desde sua oferta pública inicial em 2007.