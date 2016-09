WILSON SONS VAI EXPANDIR FROTA DE APOIO OFFSHORE, MAS AGUARDA DEFINIÇÕES NO SETOR DE ÓLEO E GÁS

Por Davi de Souza (davi@petronoticias.com.br) – Ao mesmo tempo em que está em compasso de espera, aguardando a definição das mudanças em curso no setor de óleo e gás brasileiro, a Wilson Sons Ultratug Offshore – subsidiária voltada ao setor de apoio offshore – está em preparativos para colocar novas embarcações no mercado nacional. O diretor executivo da companhia, Gustavo Machado, revela que, atualmente, a empresa está prestes a ter duas novas embarcações, uma construída no Brasil e outra no exterior, expandindo sua frota atual de 21 navios. O executivo também explicou que todos os contratos da companhia são com a Petrobrás e, tendo em vista o possível fim da operação única da estatal no pré-sal, Machado afirma que a Wilson Sons Ultratug Offshore está realizando no momento um estudo sobre o futuro do mercado brasileiro. “No curto prazo, a gente quer manter os nossos ativos empregados. Quanto à questão de crescimento, eu acho que o momento é de muito estudo interno. A gente tem que buscar entender como vai funcionar a Petrobrás“, explicou. Ao todo, a empresa possui 19 embarcações em atividade, além de outras duas em fase de prospecção de contratos. LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NO NOSSO SITE.