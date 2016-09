Com entrada franca, artistas do Polo Carioca de Circo Off-Sina apresentam mostra de palhaços na Escola Nacional de Circo

Com cenas criadas durante o processo da Residência de Criação de Números, o espetáculo “5 em 1” terá sua estreia na Escola Nacional de Circo durante a 1ª Mostra do Polo Carioca de Circo Off-Sina, no dia 09 de setembro, às 20h. Sob a coordenação de Lilian Moraes e Richard Riguetti, os artistas apresentam, de graça, 5 números de palhaçaria em apenas um espetáculo.

Com a orientação artística de mestres da palhaçaria como Teófanes Silveira (Turma do Biribinha), Ricardo Pucetti (Lume Teatro), Pereira França Júnior (Circo de Teatro Tubinho – SP), Fernando Sampaio (La Mínima Circo e Teatro) e Lily Curcio(Seres de Luz Teatro), a programação inclui os números “Acordando”, “As lavadeiras”, “Concerto para Palhaço e Gaita”, “O Pintor nada equilibrado” e “Amorfo.

Sobre os números:

Acordando – Depois de dar a volta ao mundo passando por Budapeste, Chechênia e Conchinchina, Tiuí, o palhaço andarilho, traz ao público uma revelação fenomenal. Direção: Lilian Moraes e Richard Riguetti, Figurino: Berg Farias.

As Lavadeiras – Inspirado na clássica cena “As lavadeiras”, dois palhaços disputam, entre quedas e cascatas, os objetos necessários para lavar suas roupas. Até que são obrigados a se unir para derrotar o mosquito da dengue. Direção: Lilian Moraes e Richard Riguetti, Figurino: Berg Farias.

Concerto para Palhaço e Gaita: inspirada nos números clássicos, exibe as desventuras do Palhaço Trambique para tocar sua gaita. Dramaturgia: Leris Colombaioni, Direção: Richard Riguetti, Figurino: Berg Farias.

O Pintor nada equilibrado: Churumello, o palhaço charlatão, exibe as artimanhas de sua mala mágica, com o objetivo de grafitar uma pessoa da plateia equilibrado em cima de um skate sobre uma garrafa pet. Direção: Lilian Moraes e Richard Riguetti, Figurino: Berg Farias.

Amorfo: Os palhaços Alice e João criam formas e personagens a partir de suas habilidades de acrobacia e contorcionismo cômicos. Direção: Glaucy Fragoso, Figurino: Berg Farias, Direção Musical e Música composta: Marcelo Bernardes.

O Polo Carioca de Circo Off-Sina é destinado à pesquisa, treinamento, estudo, prática e reflexão sobre a arte e o ofício do palhaço, voltado para atender artistas, grupos e/ou companhias de circo e teatro com atuação na cidade do Rio de Janeiro.

Serviço:

“5 em 1” – Mostra de Números do Polo Carioca de Circo Grupo Off-Sina

Elenco: Com Adriano Lima, Tiago Carvas, Marcelo Burger, Jailson Santos, Jairo Santos, Angélica Nunes, Alice Tibery e João Osmar.

Data: 09 de setembro, às 20h.

Local:Escola Nacional de Circo- R. Elpídio Boamorte, 4 – Praca da Bandeira, Rio de Janeiro – RJ, 20270-150

Lotação: 750 lugares

Telefone: (21) 2504-5182

ENTRADA FRANCA

