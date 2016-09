Programa Rede Responsável realiza primeira ação de mobilização em Mato Grosso do Sul

Evento motivou a conexão entre empresas, instituições e projetos sociais visando ao desenvolvimento socioambiental da região

Três Lagoas, 5 de setembro de 2016 – O programa Rede Responsável tem como objetivo fortalecer os processos de desenvolvimento local, por meio da estruturação de redes de troca de informações, produtos e serviços. Na última semana, a Fibria realizou um encontro em Três Lagoas (MS), com a participação de mais de 92 pessoas, entre representantes de grandes empresas, instituições e beneficiários de projetos sociais, já apoiados pelo Programa na região.

O Rede Responsável que é uma iniciativa da Fibria, foi criado em 2013 com a intenção de unir esforços e conectar diversos atores localizados na mesma região, afim de reforçar a rede em prol do desenvolvimento socioambiental dos municípios.

As instituições podem participar do Programa de acordo com a sinergia entre seu negócio e as ações, de acordo com a conveniência, disponibilizando recursos humanos, materiais, financeiros ou até mesmo adquirindo produtos ou serviços dos projetos sociais já em desenvolvimento.

A Syngenta é um exemplo de parceria no Rede, por meio de seu Plano de Agricultura Sustentável identificou uma oportunidade de associação com o Programa Colmeias da Fibria, que contribui com o fortalecimento da cadeia apícola. A parceria começou em 2015, com a inauguração de um apiário experimental. A Fibria oferece pasto apícola, cedendo área nas florestas plantadas de eucalipto para a disposição de caixas de abelha e a Syngenta contribui com suporte técnico aos apicultores.

De acordo com Rose Rodrigues, diretora da Syngenta, a rede contribui para a disseminação do conhecimento. “Juntos conseguimos capturar, conhecer e criar uma rede de conhecimento para contribuir com as comunidades e o meio ambiente. Isso reflete no nosso trabalho e no engajamento de todos os envolvidos, que se orgulham em fazer parte desse time”, pontuou Rose.

O apicultor de Brasilândia (MS), José Henrique Almeida, presidente da Associação Brasilandense de Apicultores (ABA), participa do Programa Colmeias, e durante o evento reforçou a importância da dedicação de todos. “Hoje estamos organizados em uma cooperativa e temos um Entreposto Mel que podemos dizer que é nosso. Estamos prosperando e conquistando novos mercados, e todo a assistência que recebemos é de extrema importância e contribuiu para chegar até aqui”, contou.

A diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Relações Corporativas da Fibria, Malu Pinto e Paiva, enfatiza que a empresa não é a protagonista do Rede Responsável, “somos apenas um veículo que criou uma plataforma. Nós não queremos assistencialismo, queremos transformação e temos muitas oportunidades. Nós somos os agentes dessa transformação. As perspectivas deste programa para a sociedade, para as pessoas e as organizações são significativas”, disse Malu.

Resultados do programa, considerando o período de 2013 a 2015

ü O Programa Redes já captou mais de R$ 30 milhões, dos quais cerca de 60% foram investidos em projetos de geração de renda para as comunidades;

ü Houve um aumento de 47% no número de associações e cooperativas beneficiadas, totalizando 126 associações em todo o país;

ü O número de famílias beneficiadas diretamente com os projetos é de 6.149, um crescimento de 86% desde o início do Programa. A renda média destas famílias cresceu em 158%, resultando na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento local;

ü No Estado de Mato Grosso do Sul estão presentes 27% das famílias beneficiadas com o Rede Responsável.

Sobre a Fibria

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas, 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 63 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017. Saiba mais em www.fibria.com.br

Fonte: Performa Comunicação