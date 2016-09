CÃES ENCONTRAM DROGA EM BANCO DE ÔNIBUS (imagens Go Pro)

Ponta Porã/MS. A Policia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desse domingo (04), ás 08h, 16 kg de maconha na BR-463, km 68.

A PRF em fiscalização de rotina, abordou um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/MS – Campo Grande/MS, após verificação do ticket de passagem foi identificada com a vinculação da bagagem, a passageira da poltrona 29, de nome S.da S. R., 21 anos, desempregada, que assumiu o transporte da droga. A envolvida informou que receberiam R$ 1.000,00 para fazer o transporte para capital sul-matogrossense.

Foi utilizado o cão farejador K9 Aruak (com 6 anos de atuação na PRF) A droga estava na mala da passageira no bagageiro inferior do veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária local para as providências cabíveis.

Em outra ocorrência, a PRF apreendeu na tarde desse domingo (04), ás 15h, 510 gramas de cocaína na BR-463, km 68, na cidade de Ponta Porã/MS.

Foi abordado o ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/MS – Dourados/MS e ao realizar entrevista, o passageiro D. C. dos S., residente na cidade de Lages/SC, Em vistoria interna do veículo utilizando o cão farejador de drogas, K9 Bella, e onde ele estava sentado no momento da abordagem, foi localizado um corte no assento da poltrona, contendo a cocaína e uma faca de cozinha, possivelmente utilizada para realizar o corte no assento. O passageiro confirmou ter adquirido a droga na cidade de Ponta Porã/MS pelo valor de Três Mil Reais e levaria para Lages/SC onde reside.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

