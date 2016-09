EY (Ernst & Young) e Senha Segura debatem o impacto do Marco Civil da Internet nas empresas

Encontro com executivos de negócios será no dia 13 de setembro com a participação da especialista em Direito Digital, Patrícia Peck Pinheiro

Como as empresas devem atender os aspectos legais e de segurança da informação com a aplicação do Marco Civil da Internet nas empresas? Este é o tema de debate que acontece no dia 13 de setembro em São Paulo em um Café da Manhã promovido pela Senha Segura, unidade de negócios da MT4 Tecnologia, e a EY (Ernst & Young), fornecedora global de serviços de Auditoria, Impostos, Transações Corporativas e Consultoria, com a participação da advogada especialista em Direito Digital, Patrícia Peck Pinheiro, “diretor da MT4, Sergio Kogan, sócio de Cybersecurity da EY e Ilton Duccini, Diretor Executivo de Cybersecurity da EY.

A ideia do evento é permitir que os executivos de negócios de empresas de todos os segmentos da economia possam se aprofundar nos aspectos centrais da regulamentação que afeta as empresas e como elas devem se comportar diante das diretrizes do Marco Civil da Internet – também conhecido como Constituição da Internet Brasileira – que define os direitos e deveres dos cidadãos e empresas com base nos princípios da Neutralidade, Privacidade e Registro dos Acessos (que envolve a guarda dos registros de conexão dos usuários).

A atividade inclui a abordagem de um caso prático pelos debatedores envolvendo todos os aspectos gerenciais e processuais, identificação e atribuição de responsabilidades e outros procedimentos para o correto atendimento ao Marco Civil da Internet.

Marco Civil da Internet: como isso afeta a sua empresa?

Data: 13/09/16 (terça-feira)

Horário: 8:30h às 11:30h

Local: Auditório EY – Nova sede: São Paulo Corporate Towers

Endereço: Av. Chedid Jafet, 75 – 10º andar, Torre Norte, São Paulo (SP)

Para confirmar a sua participação, entre por favor em contato com Daniella Arruda pelo telefone +55 11 2573 5756 ou pelo e-mail Daniella.Arruda@br.ey.com até o dia 06/09.

