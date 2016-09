Navegg expande sua participação na América Latina

CURITIBA, Brasil, 5 de setembro de 2016 – Seguindo a estratégia de expansão da atuação no continente americano e apostando no crescimento do mercado de dados, comercialização de audiências e mídia programática, a Navegg reforçou sua participação no mercado latino americano firmando contrato com importantes conglomerados de mídia e anunciantes da região.

O mais recente acordo firmado foi com La Prensa, a mais tradicional empresa de mídia da Nicarágua. Este cliente junta-se a importantes conglomerados de mídia do continente, como o Grupo Dutriz de El Salvador, Grupo OPSA de Honduras, Prensa Libre da Guatemala, Teletica da Costa Rica, entre outros.

Como consequência deste rápido crescimento da penetração da Navegg, também foram somados anunciantes de múltiplos setores econômicos da região. Alguns exemplos são: Casa Pellas – distribuidor de veículos pertencente ao maior grupo econômico da Nicarágua -, Tigo – uma das maiores operadoras de telecomunicações da América Latina, UTEC – importante instituição de ensino em El Salvador e o maior varejista online de Honduras: JetStereo.

Quando o assunto é especificamente o México, recentemente foi firmado contrato com o maior grupo de rádios do país: Grupo Acir e com um dos mais populares sites: Cultura Colectiva. De acordo com o Diretor Digital do Grupo Acir, Ramón Iván Chávez Rodriguéz, o principal fator para a aquisição do DMP da Navegg foi a necessidade de conhecer, classificar e medir suas audiências digitais. “A Navegg ofereceu a opção mais fácil de usar, interpretar e personalizar nossas audiências. Além de compartilhá-las com nossos anunciantes – uma prioridade para o Grupo Acir.”, comenta Rodriguéz.

De acordo com Pedro Cruz, responsável pelas operações globais da Navegg, apostar nestes mercados significa investir tempo e recursos, compreender restrições e características locais e impulsionar o crescimento digital como um todo.

Sobre

A Navegg é referência latino-americana no mercado de inteligência de dados e informações de audiência online. Fundada em 2008, a empresa, analisa hábitos, interesses e comportamento de audiências da web, em computadores ou dispositivos mobile. A Navegg tem em sua base mais de 250 milhões de internautas, presentes em mais de 100 mil sites, blogs, portais, buscadores de preços e lojas.

A tecnologia proprietária da Navegg classifica o internauta a partir de seu comportamento de navegação. Atualmente, oito em cada dez das principais editoras da América Latina, utilizam soluções da Navegg para personalização de conteúdo e targeting de publicidade, assim como grandes agências e anunciantes, e-commerces e blogs.

Fonte: Navegg