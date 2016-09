Shoppings da BRMALLS abrem em horários especiais no feriado de Independência

Nesta quarta-feira, 7 de setembro, feriado que comemora o Dia da Independência do Brasil, os shoppings da BRMALLS no Rio de Janeiro estarão abertos ao público em horários especiais. As lojas abrem às 15h no Ilha Plaza, Plaza Shopping Niterói, Recreio Shopping e Shopping Via Brasil. Já o NorteShopping e o Shopping Tijuca terão lojas em funcionamento a partir das 13h. Os cinemas e as atividades de lazer funcionarão de acordo com suas programações.

Ilha Plaza

– Lojas e quiosques: 15h às 21h

– Alimentação: 12h às 22h.

NorteShopping

– Lojas e quiosques: 13h às 21h

– Alimentação e lazer: 12h às 21h

– Pátio: 12h às 24h.

Plaza Shopping Niterói

– Lojas e quiosques: 15h às 21h

– Praça de Alimentação: 12h às 22h

– Restaurantes e Cinema: funcionam de acordo com seus horários.

Recreio Shopping

– Lojas e quiosques: 15h às 21h

– Praça de Alimentação: 12h às 22h

– Restaurantes e Cinema: funcionam de acordo com seus horários.

Shopping Tijuca

– Lojas e quiosques: 13h às 21h

– Alimentação: 12h às 22h

Shopping Via Brasil

– Lojas e quiosques: das 15h às 21h

– Praça de Alimentação: das 11h às 22h

– Cinema e lazer: funcionam de acordo com seus horários.

SERVIÇO

O Ilha Plaza fica na Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador. Outras informações pelo telefone 2468-8100 ou no site http://www.ilhaplaza.com.br/;

O NorteShopping se localiza na Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi. Outras informações pelo telefone 2178-4444 ou no site http://www.norteshopping.com.br/;

O Plaza Shopping Niterói fica na Rua Quinze de Novembro, 8, Centro – Niterói. Outras informações pelo telefone 2621-9400 ou no site http://www.plazaniteroi.com.br/ ;

O Recreio Shopping fica na Av. das Américas, 19.019, Recreio dos Bandeirantes. Informações adicionais pelo telefone 3906-3246 ou no site http://www.recreioshopping.com.br/;

O Shopping Tijuca fica na Av. Maracanã, 987, Tijuca. Outras informações nos telefones 3094-6605, 3094-6606 ou no site http://www.shoppingtijuca.com/;

O Shopping Via Brasil fica na Rua Itapera, 500, Irajá. Mais informações pelo telefone 3445-8850 ou no site http://www.shoppingviabrasil.com.br/.

Fonte: Máquina Cohn e Wolfe