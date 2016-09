Escritoras exaltam o poder feminino na literatura

As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço, como, por exemplo, na política, na economia, nos esportes e, principalmente, na literatura. As talentosas Cora Coralina, Clarisse Lispector, Adélia Prado, Rachel de Queiroz, entre tantas outras, ficariam orgulhosas com a nova safra de escritoras que estão surgindo no mercado editorial.

Rita de Queiroz é uma delas. Com o intuito de assegurar um lugar ao sol no cenário literário, ela organizou a “Confraria Poética Feminina”. Publicado pela editora Penalux, o livro é uma coletânea de poemas escritos exclusivamente por mulheres baianas. “O objetivo é, sobretudo, promover o encontro entre as poetas e transpor a voz feminina e nordestina, principalmente baiana, através da poesia desta reunião”, diz Rita.

– As mulheres durante muito tempo foram censuradas, ignoradas e esquecidas. A obra visa dar oportunidade para que esta voz se espalhe, dissemine, seja, afinal, ouvida – reforça.

Outra nova autora que pretende reforçar o time feminino na literatura é a escritora Marianne Galvão, de 25 anos. Natural de Acari (RN), ela está lançando o livro de poesias inéditas “Tempo do Tempo: as estações do coração”. A proposta é falar de diversos assuntos indo do amor romântico entre duas pessoas e o amor próprio até pensamentos soltos sobre o cotidiano.

Marianne diz que todo o seu trabalho é inspirado nos sorrisos e nos momentos felizes da vida. Ela deseja, por meio da sua obra, ajudar a melhorar o dia de alguém com a poesia. “Eu sei que boas palavras melhoram nossa mente e até nosso semblante, mesmo que indiretamente”.

Já a escritora Letícia Palmeira segue um viés mais explosivo e irônico sobre a vida no livro “A obscena necessidade do verbo”. Diante de um título sugestivo, a autora promove a apologia máxima à comunicação, à expressão e à literatura como algo fundamental ao ser humano.

Por meio de um fluxo constante de conversas com sua consciência, a qual ela chama de Lucélia, Letícia usa a obra para transmitir que todos nós precisamos nos expressar a fim de expurgarmos o que é tóxico para, assim, podermos nos apropriar do que nos faz bem.

Ela ainda mostra a importância da presença do “outro” em nossas vidas. Como o próprio livro explica, “pois, somente através do outro eu provo o quanto existo”.

Não importa o gênero literário, uma antologia, um livro de poemas ou uma novela, as mulheres merecem destaque na literatura. Que possamos ouvir mais as vozes e os anseios femininos para, dessa forma, podermos pensar numa sociedade mais justa e igualitária.

Fichas técnicas:

Título: Confraria Poética Feminina

Autores: Rita Queiroz (Org.) Andréa Mascarenhas; Érica Azevedo; Marilene Oliveira de Andrade; Ilza Carla Reis; Jacquinha Nogueira ;Clarissa Macedo ;Josimere dos Santos Brazil; Eva Dantas; Adna Couto; Marcela Soares; Juliana Nogueira; Ana Carolina Cruz de Souza.

Publicação: 2016

Tamanho: 14×21 cm

Páginas: 263 p

Preço: R$40,00

Link para comprar: http://www.editorapenalux.com.br/loja/product_info.php?products_id=432

Título: Tempo do Tempo: as estações do coração

Autor: Marianne Galvão

Gênero: Poesia

Publicação: 2016

Tamanho: 14×21 cm

Páginas: 110

Preço: R$ 32,00

http://www.editorapenalux.com.br/loja/product_info.php?products_id=450

Título: A Obscena Necessidade do Verbo

Autor: Letícia Palmeira

Gênero: Novela

Publicação: 2016

Tamanho: 14x21cm

Páginas: 66 p

Preço: R$32,00

Link para comprar:

http://www.editorapenalux.com.br/loja/product_info.php?products_id=426

Fonte: Drummond.info