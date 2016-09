Fred Liel se apresenta em Três Lagoas

Sertanejo canta na Vincian Music Hall nesta terça-feira (06), véspera de feriado; apresentação será baseada no mais recente trabalho do cantor, o DVD “Acústico Fred Liel”

O cantor Fred Liel desembarca em Três Lagoas na noite desta terça-feira (06), véspera de feriado, para se apresentar na Vincian Music Hall. O show será baseado no mais recente trabalho do sertanejo, o CD e DVD “Acústico Fred Liel”. Gravado em novembro passado, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o projeto conta com a participação das duplas Jorge & Mateus, Cesar Menotti & Fabiano e João Bosco & Vinícius e do cantor Diego Damasceno. O Acústico foi lançado no primeiro semestre deste ano.

A primeira música de trabalho do projeto é “Curador de Lágrimas”, onde o sertanejo divide os vocais com Jorge e Mateus. O projeto ainda traz outras 19 canções entre inéditas e regravações de clássicos do sertanejo como “Faz Mais Uma Vez Comigo”, “Guarânia Chora”, “Na Hora H”, “Nem é Bom Lembrar”, “Paixão de Peão” e “Será Que Me Esqueceu”. “Deus Me Livre”, um dos maiores sucessos do Raça Negra, também ganha um nova versão no DVD.

O CD e DVD traz composições de autoria de Fred Liel e também canções de outros compositores. “Ladra de Corações”, “Crença ou Religião” e “Camisola de Vento” são algumas das inéditas presentes nesse trabalho. Essas canções foram compostas por Fred Liel em parceria com Débora Xavier e Euler Coelho.

Os ingressos para o show na Vincian podem ser comprados na Tenda Rouparia ou na Estivanelli, em Três Lagoas. O público pode acompanhar o show da pista ou do camarote. O preço dos ingressos varia de R$ 40 a R$ 70.

Composições

Como compositor, Fred tem suas canções interpretadas por grandes nomes da música sertaneja como Zezé Di Camargo e Luciano em “O Defensor”; João Bosco e Vinícius em “Sufoco” e “Amiga Linda”; Jorge e Mateus em “Pra Ter o Seu Amor”, “Te Amo Com Voz Rouca” e “Novo Amigo”; Luan Santana em “Amar Não é Pecado”; Gusttavo Lima em “Jejum de Amor”; Munhoz e Mariano em “A Bela e o Fera”; entre outras famosas composições.

Fred Liel em Três Lagoas

Data: 06/09, terça-feira

Local: Vincian Music & Hall (Av. Baldomero Leituga, 3700, Vista Alegre)

Atrações: Fred Liel

Pontos de Vendas: Tenda Rouparia e Estivanelli

Informações: vincian.com.br ou facebook.com/vincianoficial

Fonte: Brasileira Comunicação