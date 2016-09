Tintas Sherwin-Williams participará da Mercoagro 2016

A empresa apresentará os produtos da linha SW Ultra Proteção no estande 708

A Tintas Sherwin-Williams estará entre os dias 13 e 16 de setembro, na Rua 700 – estande 708, da Mercoagro 2016 – Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne, a ser realizada em Chapecó/SC, apresentando sete produtos para frigoríficos, comércios e indústrias leves do setor alimentício. Com soluções que aumentam a lucratividade e reduzem os custos em manutenção e repintura, os cerca de 35 mil visitantes nacionais e internacionais poderão conhecer de perto as vantagens e funcionalidades dos produtos da linha SW Ultra Proteção.

“Esta será a quarta vez consecutiva que a Tintas Sherwin-Williams participará da Mercoagro, a maior feira do setor na América Latina. Aliás, foi justamente na região Oeste de Santa Catarina, considerada o berço dos maiores frigoríficos do País, que a Tintas Sherwin-Williams começou a construir uma história neste segmento. Por isso, fazemos questão de participar e estar entre os nossos clientes, amigos e parceiros, a fim de consolidar ainda mais este trabalho em conjunto que tem dado tanto resultado”, disse Dejair Peixer, Gerente Comercial – Área Sul da Divisão Industrial da Tintas Sherwin-Williams.

Linha SW Ultra Proteção

Altamente resistente à corrosão e às áreas de tráfego intenso, a linha SW Ultra Proteção é de alta tecnologia e durabilidade e não necessita de mão de obra especializada para a aplicação, bem como atende às necessidades de proteção que os produtos convencionais da linha imobiliária não conseguem atender.

Por esta razão, aos Compradores, Distribuidores de Carnes e Alimentos, Empresários, Engenheiros Industriais, Gerentes de Qualidade, Consultores, Redes Supermercadistas, Gerentes de Produção e Desenvolvimento, a Tintas Sherwin-Williams ofertará o Fundo Epóxi para Trânsito Veicular, Epóxi para Trânsito Veicular, Epóxi Base Água Ultra Proteção, Fundo para Pisos Multiuso Ultra Proteção, Fundo para Esmaltes Multiuso, Esmalte Base Água Ultra Proteção e Antipichação Ultra Proteção.

Serviços

Mercoagro 2016

Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne

Maior feira do setor alimentício e de frigoríficos da América Latina

Data: de 13 a 16 de setembro de 2016

Local: Parque de Exposições Tancredo Neves, Chapecó (SC), Brasil.

Horário: das 14 às 21 horas

Estande da Tintas Sherwin-Williams: Rua 700 – Estande 708

Site: www.mercoagro.com.br

Ficha Técnica da Mercoagro

Número de estandes: 400

Projeção de negócios (fechados durante a feira, agendados e fechados nos meses seguintes): US$ 160 milhões

Empregos temporários criados: 3 mil empregos

Injeção direta de recursos na economia local/regional: R$ 12 milhões

Sobre a Tintas Sherwin-Williams

A Tintas Sherwin-Williams está presente no Brasil há mais de 70 anos, atuando entre as principais fabricantes do Brasil. A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, e tinta em pó, com marcas reconhecidas como Metalatex, Novacor, KemTone, Colorgin, Aquacryl, Design, Spazio, Classic e Sumaré, disponíveis em mais de 15 mil pontos de vendas.

A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado. A Sherwin-Williams foi eleita pela revista Forbes, por dois anos consecutivos, a empresa mais inovadora do mundo no setor de tintas. Em 2015, foi premiada na categoria Ouro pela Coca-Cola FEMSA Brasil em seu programa de reconhecimento dos melhores.

Localizada no estado de São Paulo e de Pernambuco, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábricas nos municípios de Taboão da Serra/SP e Igarassú/PE, no segmento imobiliário. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó em Sumaré/SP.

