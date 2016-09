Espanha goleia, Itália mostra força nas eliminatórias europeias

A Espanha, sob o comando do novo técnico Julen Lopetegui, humilhou por 8 a 0 o fraquíssimo Liechtenstein para estrear com o pé direito nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo-2018, enquanto a Itália, com 10 jogadores em campo, conseguiu vencer por 3 a 1 Israel.

A rodada desta segunda-feira também foi marcada pela grande estreia do Kosovo, que em seu primeira partida em eliminatórias para a Copa do Mundo arrancou um empate em 1 a 1 com a Finlândia fora de casa, e pela goleada de Gales por 4 a 0 sobre a Moldávia, com direito a dois gols de Gareth Bale.

A Espanha, sob o comando do novo técnico Julen Lopetegui, não tomou conhecimento de Liechtenstein, número 182 do ranking Fifa, aproveitando a fragilidade do adversário para proporcionar um espetáculo para o público de Leon.

O brasileiro naturalizado Diego Costa, que não foi convocado para a Eurocopa, abriu o caminho da goleada com dois gols (10 e 83 minutos) e foi imitado por Álvaro Morata (82, 83) e David Silva (59 e 90). Sergi Roberto (55) e Vitolo (60) também deixaram suas marcas, ganhando confiança para o embate contra a Itália, daqui a um mês.

Os italianos também iniciaram a campanha nas eliminatórias com sucesso, mas tiveram que sofrer contra Israel e se recuperaram da derrota em amistoso para a França na semana passada (3-1).

– Galeses impiedosos –

Pelle abriu o placar para a Itália (15 minutos) e Candreva (32) logo ampliou para os comandados de Giampero Ventura, o sucessor do carismático Antonio Conte, hoje no Chelsea. Antes do intervalo, Israel se recolocou na partida graças ao golaço por cobertura de Ben Haim (35).

A ‘Nazionale’ chegou a ficar em situação perigoso na partida após a expulsão de seu líder defensivo, o zagueiro Giorgio Chiellini aos 10 minutos do segundo tempo, mas respirou aliviada quando Ciro Immobile garantiu os três pontos, a seis minutos do apito final.

No grupo D, o País de Gales assumiu a liderança graças à grande vitória sobre a Moldávia (4-0) e é seguido de perto pela Áustria, que superou a Geórgia por 2 a 1. A Sérvia e a Irlanda não conseguiram sair do 2 a 2.

Já o grupo I foi marcado por empates em 1 a 1, um resultado que marcou a estreia histórica do Kosovo nas eliminatórias em partida contra a Finlândia.

Como na Eurocopa, esperava-se muito da Croácia, mas a seleção da ‘camisa xadrez’ ficou no empate em um gol com a Turquia em casa. A Islândia, após a campanha heroica na Eurocopa, começou as eliminatórias empatando com a Ucrânia.

– Resultados desta segunda-feira nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo-2018:

– Grupo D

Sérvia – Irlanda 2 – 2

Geórgia – Áustria 1 – 2

Gales – Moldávia 4 – 0

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Gales 3 1 1 0 0 4 0

2. Áustria 3 1 1 0 0 2 1

3. Irlanda 1 1 0 1 0 2 2

4. Sérvia 1 1 0 1 0 2 2

5. Geórgia 0 1 0 0 1 1 2

6. Moldávia 0 1 0 0 1 0 4

– Grupo G

Israel – Itália 1 – 3

Espanha – Liechtenstein 8 – 0

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Espanha 3 1 1 0 0 8 0

2. Itália 3 1 1 0 0 3 1

3. Albânia 0 0 0 0 0 0 0

4. Macedônia 0 0 0 0 0 0 0

5. Israel 0 1 0 0 1 1 3

6. Liechtenstein 0 1 0 0 1 0 8

– Grupo I

Ucrânia – Islândia 1 – 1

Finlândia – Kosovo 1 – 1

Croácia – Turquia 1 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Croácia 1 1 0 1 0 1 1

2. Finlândia 1 1 0 1 0 1 1

3. Islândia 1 1 0 1 0 1 1

4. Turquia 1 1 0 1 0 1 1

5. Ucrânia 1 1 0 1 0 1 1

6. Kosovo 1 1 0 1 0 1 1

