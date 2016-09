Carro-bomba mata 7 pessoas em Bagdá

Um carro-bomba explodiu nesta segunda-feira próximo a um hospital no centro de Bagdá, matando ao menos sete pessoas, anunciou a polícia.

Um furgão explodiu pouco antes da meia-noite (18H00 Brasília) provocando incêndios em várias lojas próximas, segundo a fonte.

Um coronel da polícia, que pediu para não ser identificado, informou que o atentado deixou sete mortos e ao menos 15 feridos, nas proximidades do hospital Abdel Majid.

O número foi confirmado por fontes do ministério do Interior.

A explosão ocorreu no bairro de Karrada, não longe do local do brutal atentado que em julho deixou mais de 300 mortos, no pior ataque com bomba da história da capital iraquiana.

A ação não foi reivindicada, mas todos os ataques recentes deste tipo são atribuídos ao grupo jihadista Estado Islâmico.