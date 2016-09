É proibido almoçar pizza

Estava em casa e nem acreditava que conseguira colocar os pés para cima no sofá, quando fui interrompida pelo interfone. O porteiro anunciava uma encomenda para mim. Levantei para abrir a porta, e deparei-me com um entregador de pizza. Com uma naturalidade incrível, colocou uma pizza em minhas mãos. ­ Olha, eu não pedi pizza, acho que houve um engano! ­ Não senhora. A pizza acabou de sair do forno, e foi uma encomenda do Shopping XYZ para anunciar a mais nova liquidação total, que acaba de sair do forno também. A ação que o shopping fez para anunciar a liquidação bombástica certamente rendeu um boca-a-boca incrível na região.

Por Alessandra Assad