SAP homologa novas revendas SAP SuccessFactors no Brasil

Luciano Idesio, diretor de canais da SAP Brasil – Foto Goggle



Empresa aumenta atendimento especializado nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo

São Paulo, agosto de 2016 – A SAP Brasil anuncia a homologação de sete novas empresas para atuarem como revendedoras e implementadoras das soluções de gestão de capital humano SAP SuccessFactors.

Passam a integrar a rede de canais especializada da SAP: em São Paulo, as empresas Roff Brasil, SOU Serviços de Informática em Educação e Epi-Use Brasil; em Lins (SP), a Advanted Iteam; em Vitória, a Rhopen Consultoria, e em Belo Horizonte a Refinne Treinamentos e a PrimeTS Technology Solutions.

“A SAP tem um dos mais completos portfólios em soluções Cloud”, destaca Luciano Idesio, diretor de canais da SAP Brasil. “Para gestão de pessoas, levamos a nossos clientes a plataforma SAP SuccessFactors, e queremos garantir uma presença regional através de nossos canais com o mais alto nível de especialização”.

O executivo explica que com o aumento da procura por soluções de gestão de Recursos Humanos, a empresa está ampliando a cobertura para o segmento de pequenas e médias empresas através de novos parceiros, especializados nas melhores práticas de gestão de recursos humanos, em algumas das principais cidades do país. “Unindo a especialização com os recursos da solução SAP SuccessFactors, os parceiros poderão apoiar ainda mais as empresas para aperfeiçoar a gestão do capital humano”.

As novas empresas parceiras da SAP participaram de um programa de capacitação durante três meses e já estão aptas tanto para oferecer serviços de implementação, treinamento, suporte, bem como para comercializar toda a linha SAP SuccessFactors.

A SAP Brasil quer ampliar a disponibilização das soluções de gestão do capital humano para apoiar as organizações em recrutamento, retenção, desenvolvimento, remuneração e sucessão. “Por meio dos parceiros, vamos oferecer ao mercado recursos inovadores oferecidos pelas ferramentas SAP SuccessFactors., além de prover um conhecimento das melhores práticas em processos de gestão de pessoas neste novo momento da empresa digital”, conclui Idesio.