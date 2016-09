Espaço das Américas recebe “Versão Brasileira” com Skank e Jorge Ben Jor

Show que une dois grandes nomes da música acontece no dia 30 de setembro

O Espaço das Américas, que se destaca cada vez mais entre as principais casas de shows do país e recebe, semanalmente, os principais nomes da música, abre as portas, no dia 30 de setembro, para dois importantes nomes do pop/rock nacional.

A partir das 23h30, o carioca Jorge Ben Jor e os mineiros do Skank, trazem ao “Versão Brasileira“, os maiores sucessos de suas carreiras, como “Chove Chuva”, “País Tropical” e “Fio Maravilha”, de Jorge Ben Jor, e “Vamos fugir”, “Acima do Sol”e “Balada do amor inabalável”, no caso do Skank.

Os ingressos para esta noite repleta de brasilidades, vão de R$50,00 (meia entrada para pista comum) a R$240,00 (entrada inteira para Camarote País Tropical Open Bar), sujeitos a mudança de valor conforme alteração de lote. Todos já disponíveis nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda à sábado, das 10h às 19h, na rua Tagipuru, 795) e Online pelo link https://goo.gl/hvCmXZ.

Serviço Versão Brasileira | Skank e Jorge Ben Jor – Espaço das Américas

Data: 30 de setembro (sexta-feira);

Abertura da casa: 21h00;

Início do 1º show: 23h30;

Censura: 18 anos;

Local: Espaço das Américas( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 6.574 pessoas.

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online https://goo.gl/hvCmXZ.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Informações Complementares: Não é permitida a entrada de câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

