Espaço das Américas recebe estreia da nova turnê “Sorrir e Brincar” de Patati Patatá

A alegria e bom humor de Patati Patatá voltam à casa no dia 25 de setembro

No domingo, dia 25 de setembro, as cores e a alegria de Patati Patatá invadem o Espaço das Américas com a nova turnê “Sorrir e Brincar”.

O show traz os ingredientes característicos de Patati Patatá: alegria, humor ingênuo e carinho com as crianças. Um espetáculo para toda a família com diversão garantida.

Acompanhados de dançarinos e dançarinas em um cenário colorido e lúdico, os palhaços mais amados do Brasil cantam e encantam a criançada com canções já conhecidas do repertório da dupla, como A, E, I, O, U, Dança do Macaco, Lôro e Ronco da Vovó. Outros grandes clássicos do universo infantil como Tindolelê, Piuí Abacaxi e Ursinho Pimpão também não ficam de fora do repertório deste show tão animado.

Os ingressos para esta tarde de muita alegria vão de R$40,00 (meia entrada para setor H) a R$180,00 (entrada inteira para setor Platinum), disponíveis nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h na rua Tagipuru, 795) e Online pelo link https://goo.gl/nJv2q8.

Patati Patatá são considerados o maior fenômeno infantil de todos os tempos: líderes de audiência na TV, são os maiores licenciantes de produtos do Brasil, tem as músicas mais tocadas em casas de festas, colecionam discos de diamante, premiações importantes e está no ranking dos 10 vídeos mais vistos por brasileiros na história do YouTube.

Para mais informações, acesse www.espacodasamericas.com.br.

Serviço Patati Patatá – Espaço das Américas

Data: 25 de setembro (domingo)

Abertura da casa: 14h00

Início do show: 15h30

Censura: Livre

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.082 lugares

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online https://goo.gl/nJv2q8 .

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Informações Complementares: Não é permitida a entrada de câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

